Affaire Galtier, Messi suspendu... Les quatre mois en enfer du PSG

Ces dernières années, les supporters du PSG ont coutume de dire qu'il ne se passe pas une seule semaine sans qu'une affaire ne vienne polluer l'atmosphère autour de leur club. Cette saison, tout se passait pourtant presque parfaitement jusqu'à la Coupe du monde, en novembre et décembre dernier, avec un trio Mbappé-Neymar-Messi en grande forme. Mais le retour du Qatar a fait ressurgir les vieux démons parisiens, entre performances sportives au mieux passables et des affaires extra-sportives à intervalles réguliers.

Dernier épisode en date de cette tragi-comédie : la suspension infligée mardi 2 mai par le PSG à Lionel Messi pour un voyage non autorisé en Arabie saoudite. Le champion du monde argentin sera ainsi privé d'entraînement et de matches pour deux semaines et devrait, sauf immense surprise, quitter le club parisien à la fin de la saison. Après cette nouvelle affaire, retour sur ces quatre mois qui ont semé la zizanie au PSG.



8 février : éliminé par l'OM en coupe de France

Irrésistible jusqu'en novembre, le PSG inquiète au mois de janvier avec deux défaites et un nul en Ligue 1. Le déplacement à Marseille en huitième de finale de Coupe de France n'y fera rien : les Marseillais gagnent 2 à 1 dans un Vélodrome en fusion et s'imposent pour la première fois à domicile dans un "Classique" depuis 2011. Vexés, les Parisiens écraseront l'OM quelques semaines plus tard en championnat (3-0), à nouveau au Vélodrome. De quoi faire passer la pilule auprès des supporters.

19 février : la blessure de Neymar

Comme chaque année, les choses sérieuses commencent en février pour le PSG. Et comme trop souvent depuis son arrivée, Neymar se blesse à cette période. Cette fois-ci, l'artiste brésilien se tord méchamment la cheville lors d'un duel disputé avec le milieu de Lille Benjamin André, en Ligue 1. Quelques jours avant le huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le PSG et le joueur doivent se résoudre à l'opération. Neymar, absent au moins trois mois, ne jouera plus de la saison.

8 mars : la piteuse élimination en Ligue des champions

Méconnaissable depuis deux mois, le PSG s'avance pour son huitième de finale de Ligue des champions avec des doutes pleins les jambes et la tête. Le 14 février, au Parc des Princes, les Parisiens s'inclinent 1 à 0 après une terne prestation. Mais ils gardent espoir pour le retour, avec Messi et Mbappé en fer de lance. Sauf que l'équipe parisienne est incapable de renverser la vapeur et s'incline logiquement 2 à 0, face à un Bayern pourtant loin d'être irrésistible. Les statistiques sont en tout cas éloquentes (et tristes) : deux défaites, aucun but marqué et une deuxième élimination de suite en huitième de finale.

6 avril : Kylian Mbappé critique la communication du club

Le 6 avril dernier, le club envoie une vidéo à ses abonnés pour lancer la campagne de réabonnement pour la saison prochaine. Sur cette vidéo, une seule star est accompagnée de nombreux "titis", les jeunes formés au PSG : Kylian Mbappé. Sauf que cette mise en scène suscite la colère de la star de l'équipe de France, qui publie le lendemain un communiqué incendiaire sur Instagram. "Je ne suis pas en accord avec la vidéo publiée. (...) Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain", écrit-il.

11 avril : Christophe Galtier accusé de racisme

L'affaire la plus explosive est révélée à la mi-avril par RMC et le journaliste indépendant Romain Molina. L'entraîneur parisien Christophe Galtier y est accusé de discriminations et de racisme lors de son passage à l'OGC Nice, la saison dernière. Julien Fournier, l'ancien directeur du football du club niçois, dénonce dans un mail des déclarations à caractère raciste et islamophobe dans le cadre de la construction de l'effectif ou de la gestion du groupe. Ni les joueurs, ni les dirigeants de Nice n'ont pour l'instant réagi à ces révélations. Christophe Galtier, de son côté, conteste ces accusations et a obtenu le soutien du club parisien. C'est désormais à la justice de trancher : une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nice.

