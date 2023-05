Lionel Messi suspendu par le PSG : les dessous de la sanction

Qui aurait cru le Paris Saint-Germain capable de frapper si fort, en sanctionnant l'une de ses stars ? Lionel Messi a finalement été suspendu deux semaines pour être parti en Arabie Saoudite sans l'accord du club en début de semaine.

Le PSG ne pouvait pas laisser passer. Quand bien même cela concerne un septuple ballon d'or, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Plusieurs réunions se sont enchaînées mardi : l'idée d'une sanction a été assez rapidement actée. Où mettre le curseur, ensuite ? c'était une autre question.

Il n'y aura donc pas d'entraînement, ni de match pour Messi durant quinze jours. L'Argentin va rater le déplacement à Troyes et la réception d'Ajaccio. Et il ne sera pas payé durant cette période.

Au club parisien, hier soir, on ne cachait pas qu'il était nécessaire de rompre avec cette image d'un club permissif. Avec ces mots : "Ce n'est pas possible d'avoir Luis Campos qui sonne la mobilisation générale le dimanche soir après la déroute contre Lorient et voir le joueur le plus connu de la planète déserter l'entraînement le lendemain matin". Le club parisien a tranché rapidement.

Ce nouvel épisode dans l'histoire contrariée de Lionel Messi au PSG scelle-t-il son avenir au club ? Alors, c'était déjà la tendance ces dernières semaines, des chemins qui se séparent. Mais cette suspension ressemble bien à la fin d'une aventure commune. Il reste une année de contrat à Messi, et pour lever cette option, il faut que les deux parties soient d'accord. C'est un dossier qui se règle à Doha, il faut garder une certaine prudence. Mais le PSG, dans son ensemble, du vestiaire à la direction, n'a pas digéré le comportement du champion du monde.

