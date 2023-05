Philippe Caverivière revient sur le malaise Christophe Galtier au PSG

Philippe Caverivière revient ce mercredi 3 mai sur les méthodes du groupe écologiste Dernière rénovation. Loïc avait réussi à pénétrer sur la pelouse du Parc des Princes le 16 octobre dernier, interrompant brièvement le Classique PSG-OM. "En tant que supporter marseillais avec Cyprien, on ne peut que vous remercier Loïc. Vous avez tenté de reculer la branlée, vous avez essayé de vous accrocher aux cages tel un petit koala", lance l'humoriste qui compare le militant à un "Che Guevara Naturalia", une "Greta Thunberg sans couettes" ou un "Ben Laden du boulgour".

Toujours en rapport avec le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, l'entraîneur du club est accusé de racisme. Il aurait déclaré qu'il y avait "trop de noirs et de musulmans" dans son équipe quand il était à Nice. "Au PSG, Galtier se retrouve isolé tel un neurone dans la tête de Maître Gims ou un brocoli dans l'assiette de Gérard Larcher", raille Philippe Caverivière.

"La théorie, c'est que comme Galtier trouvait qu'il y avait trop de musulmans dans son équipe, il serait parti à Paris dans un club dirigé par les qataris. C'est vrai que Nasser al-Khelaïfi ça sonne beaucoup plus terroir. Nasser ça sent la rillette et le vin rouge", ironise l'humoriste.

