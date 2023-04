Affaire Galtier : ce que cherchent les enquêteurs lors des perquisitions à Nice

Des perquisitions étaient en cours au siège de l'OGC Nice dans l'affaire Christophe Galtier, vendredi 14 avril à la mi-journée. L'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, qui officiait la saison passée sur le banc niçois, est visé par une enquête préliminaire pour discrimination. L'affaire sort du strict champ du football pour prendre désormais un tournant judiciaire.

Ces investigations et perquisitions lancées dans la matinée font suite à l'ouverture d'une enquête préliminaire la veille, confirmée par le Procureur de la République de Nice. Le chef retenu est la "discrimination fondée sur une prétendue race ou appartenance à une religion".

La police judiciaire s'est rendue dans les locaux du club niçois. L'objectif pour les enquêteurs est de retrouver la trace de ce fameux mail, ou bien des échanges entre Christophe Galtier et Julien Fournier, l'ancien directeur du football de Nice, et la direction sportive.



Galtier "profondément choqué"

Les propos mentionnés ces derniers jours, notamment dans la presse, ont ils été réellement mis par écrit ? Que savait la direction du club ? A-t-elle choisi de ne pas divulguer les propos tenus par l'ex-entraîneur niçois ? C'est ce que l'enquête doit définir afin de sortir du simple champ parole contre parole entre Christophe Galtier et Julien Fournier.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse à la veille du choc entre le PSG et Nice (samedi 15 avril, 21h), Christophe Galtier s'est déclaré "profondément choqué" par ces accusations de racisme. "Je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurte au plus profond de mon humanité", a réagi le coach. Un peu plus tôt, le club de la capitale avait affirmé "soutenir" son entraîneur.

