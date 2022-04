Voile : après la rame, le Rhum pour l'aventurier Guirec Soudée

C’est une nouvelle aventure qui commence pour Guirec Soudée. À 30 ans, celui qui a traversé en septembre dernier l’Atlantique à la rame après 107 jours de mer a décidé de ranger sa petite embarcation pour un Imoca 60 pieds, les monocoques de la catégorie reine de la course au large.

Plusieurs courses sont déjà au programme. En premier lieu, la Route du Rhum en novembre prochain au départ de Saint-Malo, puis la Transat Jacques Vabre en 2023 avec en ligne de mire "l’Everest des mers" : la prochaine édition du Vendée Globe en 2024-2025.

"La première année, je vais devoir apprendre à manier cet Imoca, explique le Costarmoricain. C'est une année compliquée, car il y a un monument, la Route du Rhum. La seconde, en 2023, on va tâcher d'être dans le contrôle et l'amélioration de mes performances en phase avec celles du bateau. La troisième, je devrais être en maîtrise totale pour prendre le départ du Vendée Globe, ce rêve j’ai depuis longtemps au fond de moi".

Tour du monde à la voile long de 5 ans

C’est avec l’ancien Imoca avec lequel Benjamin Dutreux a terminé 9e du dernier Vendée Globe que Guirec Soudée va entamer sa nouvelle vie de skipper, lui qui a déjà un CV plus que salé, une solide expérience de la mer et une remarquable notoriété dans le monde maritime et de l’aventure sportive.

À 21 ans, le jeune breton avait en effet entrepris un tour du monde à la voile par les deux pôles long de 5 ans, durant lequel il avait réalisé un hivernage de 130 jours enfermé dans les glaces du Groenland sans assistance, sans communication, en autarcie complète. Il passera ensuite plusieurs années à naviguer sur les différentes mers du globe et deviendra le plus jeune marin au monde à emprunter le passage du Nord-Ouest, avant de rejoindre le Cap Horn et le pôle Sud.

Enfin, l’an passé, il a effectué une double traversée de l’Atlantique à la rame en solitaire, d’Est en Ouest, puis d’Ouest en Est, toujours sans assistance. Au total, Guirec Soudée aura passé plus de 670 jours seul (ou presque) en mer durant ses périples océaniques quelquefois périlleux.