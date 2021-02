publié le 20/02/2021 à 15:11

Le "Roi Jean", qui vient de faire un Vendée Globe 2020 légendaire, a tenu la barre du Journal Inattendu avec sa franchise, sa bonne humeur et sa sincérité. Il se dit encore un peu "ailleurs", mais retrouve tout doucement ses habitudes de vie terrestre, il confie : "Quand on revient on s’habitue doucement, le masque, c’est un petit temps d’adaptation on va dire…".

Il a fini 4ème avec son bateau Hubert. Personne ne misait sur une telle performance, il explique : "Le Vendée Globe est une course qui n’est pas physique, sinon à 61 ans je ne ferai pas 4ème ! C’est plus la tête qui fonctionne".

Jean Le Cam a d’ailleurs eu un mot très touchant sur Damien Seguin, navigateur atteint d’un handicap (il a une main en moins), qui a réalisé une très jolie course : "Il y a des gens qui ont un certain handicap mais c’est la volonté et la ténacité qui comptent. C’est un super exemple et c’est super motivant".

Le navigateur a remercié tous ceux qui le soutiennent ardemment : "On est une toute petite équipe mais on a énormément de gens qui nous suivent et qui nous poussent. On fait un Vendée Globe aussi pour eux. Mon premier métier : je suis vendeur de rêve. D’autant plus que les gens ont besoin de rêver et de s’évader".

Ce tour du monde de Jean Le Cam a aussi été marqué par le sauvetage de Kévin Escoffier. Un moment d’émotion extrêmement intense pour lui. Il a passé plusieurs heures à chercher le radeau d’Escoffier, angoissait de ne pas le revoir, et a fondu en larmes : "Pleurer c’est un exutoire. J’ai appris ça dans ce tour du monde. Quand je suis arrivée sur le ponton, j’avais aussi envie de pleurer, mais cette fois c’était pleurer de joie".

Pendant la course, il a parlé au président de La République qui l’a félicité pour ce sauvetage héroïque : "Emmanuel Macron on voyait dans son regard que quelque part ça le détendait car il doit passer des moments assez difficiles en ce moment. Si on lui a apporté un peu de détente, c’est bien", raconte-t-il.

Jean Le Cam résume sa course avec ces mots : "Avec tout ce qu’on a vécu sur ce Vendée Globe au final c’était un scénario inattendu". Dans ce Journal Inattendu, on a eu aussi l’occasion de découvrir le navigateur autrement, à travers son invité Patrick Arnoult, un des rares français qui a gravi l’Everest, et qu’il admire, à travers ses choix musicaux de David Bowie, à Ian Dury en passant par Johnny Hallyday, et ses rêves de gosses qu’il raconte : "J’aurais pu être danseur étoile ou jardinier".

Finalement il est un navigateur qui restera dans l’Histoire. Un 6ème Vendée Globe dans 4 ans ? "Peut-être"; répond-il. Le Roi Jean n’a pas fini de nous faire rêver.