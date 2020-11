publié le 15/11/2020 à 14:30

Elle s’appelle Thêta, c’est une dépression tropicale et c’est elle qui a en partie animé cette première semaine du Vendée Globe 2020-2021. Et contrairement à ce qui avait été annoncé, les bateaux sans foil ont été les grands animateurs du début de course.

Cela a commencé avec Maxime Sorel, skipper de "V and B - Mayenne", en tête de la flotte au large du Cap Finisterre avant quelques soucis techniques qui l’ont fait rétrograder. Mais cela s’est surtout poursuivi avec l’inusable Jean Le Cam, 61 ans, sur "Yes we Cam !", un bateau âgé de 12 ans, mais un bateau qui a gagné le Vendée Globe en 2008-2009 avec Michel Desjoyeaux.

Durant près de trois jours, le "Roi Jean" a pris la tête du classement, forçant l’admiration des observateurs mais aussi et surtout des autres concurrents, à commencer par Alex Thomson, l’un des grands favoris. "Jean est incroyable. Être là où il est avec ce bateau et à son âge, c’est brillant", s’est enthousiasmé le skipper de "Hugo Boss".

Thomson va pouvoir lâcher les chevaux

"Sa trajectoire est très osée, a ajouté Maxime Sorel. Il fait le moins de manœuvres possibles et il change peu de voiles, et ça aussi c’est très osé". Pour Jacques Caraës, le directeur de course, Le Cam "démontre à quel point l’expérience des mers du Sud est précieuse : il a moins d’appréhension, il connaît plus ses limites et celles de son bateau".

Dimanche 15 novembre, soit une semaine après le départ des Sables-d’Olonne, Jean Le Cam a toutefois cédé le fauteuil de leader à Alex Thomson qui, comme les autres skippers bénéficiant d’un bateau à foils de nouvelle génération, va désormais pouvoir lâcher les chevaux, Thêta étant désormais dans leur dos.

"Ça n’a pas été agréable avec toutes ces vagues de 6 m à 6,50 m, explique le Gallois. J’ai eu des rafales à 50, 60 nœuds. Désormais, cap au Sud pour faire un bon repas et essayer de rattraper le sommeil en retard. J’en ai vraiment besoin".

Beyou, décision lundi

Mais cette première semaine de course a surtout été marquée par l’énorme déception vécue par Jérémie Beyou, le skipper de "Charal", contraint de faire demi-tour après des avaries sur son monocoque. Le Breton est arrivé samedi 14 novembre aux Sables-d’Olonne.

"Dans 24 heures, on aura un état des lieux de tout ce qui est cassé, de ce qui est réparable, a-t-il indiqué. Si on est capable de repartir, effectivement, on prendra le départ. C’est évidemment l’objectif. La décision sera prise lundi 16 novembre.