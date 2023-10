Transat Jacques Vabre : 180 marins professionnels et amateurs au départ

95 bateaux seront au départ de cette 16e édition de la Transat Jacques Vabre, répartis en 4 catégories : les monocoques 40 pieds, les Imoca, les Ocean Fifty et les 5 maxi trimarans Ultim, de 32 m de long sur 23 de large qui ne peuvent pas entrer dans le bassin Paul Vatine situé au cœur des docks du Havre. Ils ont donc jeté l’ancre à proximité, dans le bassin de l’Eure, où évidement la foule se presse chaque jour depuis l’ouverture du village pour admirer ces fabuleuses machines volantes



Sur l’un d’eux, le "Maxi Edmond de Rothschild", Charles Caudrelier, tenant du titre, est désormais associé à Erwan Israël puisque Franck Cammas est parti rejoindre Jérémie Beyou en Imoca. "C’est vrai qu’on a le statut de favoris, mais attention, la concurrence est là et la bataille en Atlantique sera belle", prévient le skipper breton, triple vainqueur de l’épreuve.

Autre concurrent habitué à cette transat, Kito de Pavant. Pour la 12e fois - et c’est un record -, le Camarguais va s’élancer "avec toujours la même envie. Et en vieillissant, on acquiert de l’expérience. Cette année, ça va être super difficile car les jeunes ont des crocs".

Kito de Pavant Crédit : Frédéric Veille

Parmi ces jeunes, le benjamin masculin de l’épreuve, Basile Bourgnon (22 ans), fils de Laurent qui s’était imposé en 1997 sur cette Route du Café. "Être le fils de n’a jamais été une pression et ça ne le saura jamais, assure-t-il. J’apprends et je suis entouré de gens bienveillants".

Mais sur les pontons du Havre et dans cette classe des petits monocoques, c’est un duo quelque peu inédit qui est sous les feux de l’actualité. Il est composé de Kieran Le Borgne, ancien vice-champion du monde de kitefoil, et de Basile Buisson, officier dans la marine marchande à Toulon et lauréat du jeu Virtual Regatta. "C’est une histoire folle commencée sur le jeu dans mon canapé et qui se poursuit ici c’est magique. J’ai hâte de passer du virtuel au réel".

Dans cette catégorie des Class40 se mêlent professionnels et amateurs. Citons entre-autre parmi ces amateurs Claire-Victoire de Fleurian, qui est une ancienne parachutiste de haut niveau, Nicolas Bombrun, avocat, Tiphaine Ragueneau, vétérinaire, ou encore Jérôme Lesieur, qui lui est assureur. Et quand vous vous êtes fait la main sur un Class40, et bien direction l’étage du dessus, la catégorie reine des monocoques, les Imoca, où vient d’arriver Violette Dorange, 22 ans, benjamine de l’épreuve. "Je maitrise mon bateau petit à petit, donc ça ne me fait pas peur".



Violette Dorange fait partie des 9 femmes engagées en Imoca, comme Clarisse Crémer qui, après avoir été lâchée par son ancien sponsor l’an passé en raison de sa maternité, revient aujourd’hui aux commandes d’un Imoca et maman d'une petite Matilda, 11 mois. Comme tous les autres skippers, elle espère évidemment bien figurer sur cette Transat afin de s’aligner l’an prochain au départ du Vendée Globe.

C'est le cas de Guirec Soudée qui, en 2021,