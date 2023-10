Transat Jacques Vabre 2023 : 44 monocoques Class40 au départ, Antoine Carpentier pour un quadruplé

Il y a cette année 44 engagés en catégorie Class40, les monocoques de 40 pieds (12,19m) qui s’élanceront le dimanche 29 octobre prochain à l’assaut de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre entre Le Havre et Fort-de-France. C’est le duo franco-espagnol Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco qui possède le temps de référence de la traversée en 21 jours, 22 heures, 33 minutes et 30 secondes, temps établi lors de l’édition 2021.



Antoine Carpentier, vainqueur des trois dernières éditions, fera une fois de plus partie des favoris, d’autant qu’il est associé à Ian Lipinski, vainqueur en 2019. Mais six autres duos peuvent aussi prétendre à la victoire finale en Martinique, à commencer par l’Italien Ambrogio Beccaria, 2e de la dernière Route du Rhum, associé au Lorientais Nicolas Andrieu ; Achille Nebout, qui partage la barre avec Gildas Mahé ; Aurélien Ducroz, ancien champion du monde de ski freeride, qui s’offre l’expérimenté Vincent Riou, lauréat en 2013 et 2015 en Imoca.

Xavier Macaire et Pierre Leboucher, Fabien Delahaye et Corentin Douguet ou encore le duo 100% normand Cédric Château - Guillaume Pirouelle seront eux aussi de sérieux candidats au podium.

Vincent Riou et Aurélien Ducroz Crédit : Aurélien Ducroz

À noter que dans cette catégorie composée d’amateurs et de professionnels, Kito de Pavant s’aligne pour la 13e fois, un record ; qu’il y a un duo 100% martiniquais composé de Hervé Jean-Marie et de Jean-Yves Aglae au départ ; que Basile Buisson, le gagnant du concours Virtual Regatta, va passer du virtuel au réel ; que huit femmes sont engagées dans cette catégorie : Estelle Greck et Alice Valiergue, associées à des skippers masculins, plus trois duos 100% féminins : Amélie Grassi - Anne-Claire Le Berre, Charlotte Cormouls-Houle - Claire-Victoire De Fleurian et Pamela Lee - Tiphaine Ragueneau.

Les Class40, qui partiront le dimanche 29 octobre à 13h40 du Havre, mettront le cap sur l’Atlantique Nord avec un passage par l’île de Sal pour rejoindre les Antilles après plus de 4,600 milles à parcourir.

La rédaction vous recommande Transat Jacques Vabre : 95 duos seront au départ le 29 octobre prochain

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info