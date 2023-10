Transat Jacques Vabre : 6 Ocean Fifty au départ, Sébastien Rogues pour le doublé ?

L'Ocean Fifty de Sébastien Rogues et Jean-Baptiste Gelée

Il y a cette année 6 engagés en catégorie Ocean Fifty, les multicoques de 50 pieds (15,24 m) qui s’élanceront le dimanche 29 octobre prochain à l’assaut de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre entre Le Havre et Fort-de-France. C’est le duo Sébastien Rogues - Matthieu Souben qui possède le temps de référence de la traversée en 15 jours, 13 heures, 27 minutes et 14 secondes, temps établi lors de l’édition 2021.



Dans cette catégorie des petits multicoques, Sébastien Rogues tentera d’inscrire son nom pour la troisième fois au palmarès de la Transat Jacques Vabre aux commandes de son nouveau bateau. Le Parisien âgé de 37 ans change en revanche d’équipier et fera la course en compagnie de Jean-Baptiste Gelée qui, en plus d’être skipper, est le directeur technique de cette écurie Multi50.

Mais à la vue des derniers résultats, c’est certainement Erwan Le Roux qui porte cette année l’étiquette de grand favori. Vainqueur en mai dernier de la 3e édition du Pro Sailing Tour, puis en juin de The Arch Sailing Race en compagnie de Audrey Ogereau, le Morbihannais, double vainqueur de la Route du Rhum (2014, 2022), souhaite renouer avec la victoire sur cette Transat Jacques Vabre qu’il a déjà remporté en 2009, 2013, et 2015.

Audrey Augereau et Erwan Le Roux Crédit : Koesio

Thibaut Vauchel-Camus, abonné depuis des années aux places d’honneur, a aussi les armes pour l’emporter cette année avec une nouvelle monture. Le Cancalais est associé à Quentin Vlamynck. Trois autres duos ne seront pas en reste et espèrent également accrocher un podium, à commencer par Luke Berry, transfuge de la Class40 qui partagera la barre avec Antoine Joubert, Fabrice Cahierc, qui revient dans cette catégorie et qui s’est loué les services de Aymeric Chapelier, et enfin Pierre Quiroga, vainqueur de la Solitaire du Figaro 2021, associé à Ronan Treussart.

Les Ocean Fifty, qui partiront le dimanche 29 octobre à 13h20 du Havre, feront un crochet par l’Atlantique Sud avec un passage par l’île de Fernando de Noronha. Un tracé qui va les obliger à affronter par deux fois le Pot au Noir et parcourir plus de 5.800 milles nautiques.