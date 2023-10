Transat Jacques Vabre 2023 : 5 Ultim au départ, Caudrelier sur sa lancée ?

Il y a cette année 5 engagés en catégorie Ultim, les multicoques de 60 pieds (32 m) qui s’élanceront le dimanche 29 octobre prochain à l’assaut de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre entre Le Havre et Fort-de-France. C’est le duo Charles Caudrelier-Franck Cammas qui possède le temps de référence de la traversée en 16 jours, 1 heure, 49 minutes et 16 secondes, temps établi lors de l’édition 2021.



C’est donc avec l’étiquette de favori que Caudrelier va à nouveau s’élancer sur la "Route du Café", lui qui a déjà inscrit par trois fois son nom au palmarès de cette course, en 2009 en Imoca, en 2013 en Mod70 et en 2021 en Ultim. Franck Cammas parti de l’écurie Gitana, c’est Erwan Israël qui sera aux côtés du Breton. À bord du maxi trimaran depuis 2019 lors des sorties en équipage, ou à terre dans la cellule routage, le skipper âgé de 43 ans va prendre le départ de sa première transat en double.

Mais les quatre autres trimarans volants vont aussi tenter d’aller décrocher le Graal. C’est le cas de François Gabart et Tom Laperche sur "SVR Lazartigue". Le vainqueur des éditions 2013 et 2015, qui passe doucement la barre au jeune et talentueux Tom Laperche, 25 ans, voudra donc certainement finir en beauté, lui qui a 40 ans a décidé de mettre en pause sa carrière de skipper en solo.

Le Maxi Trimaran de François Gabart et Tom Laperche Crédit : SVR Lazartigues

Autres duos attendus sur les premières marches du podium en Martinique, Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse sur "Banque Populaire", et Thomas Coville et Thomas Rouxel sur "Sodebo". Enfin, Anthony Marchand et Thierry Chabagny, sur "Actual", espèrent eux aussi jouer les trouble-fêtes.

Les Ultimes, qui partiront le dimanche 29 octobre à 13h05 du Havre, mettront le cap sur l’Atlantique et descendront jusqu’à l’île de l’Ascension, avant de remonter vers la Martinique avec environ 7.500 milles devant les étraves.