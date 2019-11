L'arbitre français Jérôme Garcès, lors de la finale entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, samedi 2 novembre

C'est une fin de carrière en apothéose pour Jérôme Garcès. Quelques heures après avoir sifflé pour la dernière fois lors de la finale de la Coupe du Monde de rugby entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud (12-32), l'arbitre français âgé de 46 ans a reçu les félicitations d'Emmanuel Macron en personne selon les informations de RMC.



Le Béarnais de 46 ans a été congratulé par le président français qui l'a appelé sur son portable personnel, au Japon, pour le féliciter après sa prestation. Ému et flatté, Jérôme Garcès a fait venir auprès de lui les trois autres arbitres français présents à ses côtés en Asie : Romain Poite, Mathieu Raynal et Pascal Gaüzere. La conversation s’est prolongée dans la nuit durant un bon quart d'heure, précisent nos confrères.

L'homme au sifflet va désormais s'éloigner des terrains et prendre la direction de l'arbitrage professionnel français.