Tournoi des Six Nations : le calendrier complet avec les matches du XV de France

À près de six mois de l'ouverture de "sa" Coupe du monde (8 septembre-28 octobre), le XV de France va-t-il conquérir un second Tournoi des Six Nations consécutif ? L'édition 2023 de l'épreuve réunissant l'Angleterre, l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Italie en plus des Bleus débute samedi 4 février et se conclut samedi 18 mars.

Les hommes de Fabien Galthié entrent en scène dimanche 5 février (16h) à Rome, pour le premier de leurs trois déplacements en cinq matches comme le veulent les années impair. Ils enchaîneront six jours plus tard en Irlande, samedi 11 février (15h15) pour l'un des chocs attendus de ce Tournoi.

Il y aura ensuite la réception de l'Écosse lors de la 3e journée le dimanche 26 février (16h) au Stade de France. Le samedi 11 mars (17h45), Antoine Dupont et ses partenaires défieront l'Angleterre à Twickenham pour le 110e "crunch" de l'histoire. Ils termineront à Saint-Denis le samedi 18 mars (15h45) face au Pays de Galles.

12 ans après son dernier sacre, le XV de France a renoué l'an passé avec le succès dans le Tournoi des Six Nations grâce à des victoires sur l'Italie (37-10), sur l'Irlande (30-24), en Écosse (17-36), au Pays de Galles (9-13) et face à l'Angleterre (25-13). Commencée en novembre 2021, la série en cours est de 13 succès, la dernière en date face au Japon (35-17) le 20 novembre.

Tournoi des Six Nations : le calendrier complet

1re journée :

Samedi 4 février :

15h15 : Pays de Galles - Irlande

17h45 : Angleterre - Écosse

Dimanche 5 février :

16h00 : Italie - France

2e journée :

Samedi 11 février :

15h15 : Irlande - France

17h45 : Écosse - Pays de Galles

Dimanche 12 février :

16h00 : Angleterre - Italie

3e journée :

Samedi 25 février :

15h15 : Italie - Irlande

17h45 : Pays de Galles - Angleterre

Dimanche 26 février :

16h00 : France - Écosse

4e journée :

Samedi 11 mars :

15h15 : Italie - Pays de Galles

17h45 : Angleterre - France

Dimanche 12 mars :

16h00 : Écosse - Irlande

5e journée :

Samedi 18 mars :

13h30 : Écosse - Italie

15h45 : France - Pays de Galles

18h00 : Irlande - Angleterre

