Tour de France : Thibaut Pinot sera au départ en 2020 "avec certitude"

publié le 27/07/2019 à 13:49

L'histoire se répète : un an après ses malheurs sur le Tour d'Italie, Thibaut Pinot a abandonné sur le Tour de France, vendredi 26 juillet, à deux jours de l'arrivée alors qu'il était encore en position de monter sur le podium au départ de la 19e étape. Le coup de théâtre est intervenu une heure après le départ de Saint-Jean-de-Maurienne. Avec, pour héros malheureux, le 5e du classement général, diminué par une lésion musculaire à la cuisse gauche.

En pleurs, le leader de la formation Groupama-FDJ a fini par s'arrêter sur le côté droit de la route, consolé tant bien que mal par son coéquipier William Bonnet. Il a pris place à l'arrière de sa voiture d'équipe et a quitté le Tour de la façon la plus imprévue par rapport aux espérances qu'il portait. "Je me suis toujours battu, j'y croyais, a déclaré le Français de 29 ans en fin d'après-midi (...) Cela va prendre du temps (de s'en remettre, ndlr), mais c'est le Tour."

Au lendemain de ce coup dur, Thibaut Pinot s'est de nouveau exprimé, cette fois sur son compte Instagram. "Je quitte la route du Tour les larmes pleins les yeux, des souvenirs plein la tête, écrit-il. Je pense à mon équipe toute entière, ma famille, à vous qui m’avez donné des frissons et une force incroyable pendant 3 semaines. Je ne sais pas ce que la suite de la saison me réserve mais c’est avec certitude que je serai au départ du Tour en 2020".

Le natif de Lure (Bourgogne-Franche-Comté) disputait cette année son 7e Tour de France. Il a remporté la 14e étape au sommet du Tourmalet. Son meilleur résultat au classement général est une 3e place en 2014.