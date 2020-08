Tour de France : pourquoi il n'y aura plus deux hôtesses sur les podiums

Les coureurs du Tour de France 2018, lors de la 6ème étape entre Brest et Mûr-de-Bretagne

publié le 19/08/2020 à 22:48

Le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, qui a annoncé au détour d'une phrase où il présentait les consignes sanitaires pour le départ de la Grande Boucle à Nice, le 29 août que désormais, ce serait une femme et un homme qui remettraient les maillots sur les podiums d'arrivée.

"Vous aviez l'habitude de voir le champion entouré de deux hôtesses, avec cinq élus d'un côté et cinq représentants des partenaires de l'autre. Là, ce sera différent avec un seul élu et un seul représentant du partenaire du maillot jaune, ainsi qu'une hôtesse et un hôte pour la première fois", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Christian Prudhomme n'a pas précisé si le Tour de France mettait également fin à la tradition du "bisou" au vainqueur mais le contexte sanitaire semble de toute façon avoir eu raison de cette autre pratique décriée.

Depuis plusieurs années, des voix s'élèvent régulièrement pour demander la fin des hôtesses de podium. Une pétition en 2019 a même recueilli près de 38.000 signatures, estimant que les femmes "ne sont pas des objets, pas des récompenses".