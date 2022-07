Tour de France 2022 : Roglic, Pogacar, Vingegaard... qui sont les favoris ?

Cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un tel plateau sur le Tour de France. La Grande Boucle édition 2022 démarre ce vendredi du Danemark avec un peloton riche, très riche même. Entre champions confirmés, anciennes gloires du cyclisme mondial et jeunes prodiges en soif de lumière, ces 3 semaines de course s'annoncent plus qu'alléchantes. Comme l'an dernier et en 2020, on peut s'attendre encore à un gros bras de fer entre Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) et la marée jaune des Jumbo-Visma, emmenés par Primoz Roglic, 2e en 2020 et Jonas Vingegaard, 2e l'an dernier.

L'équipe hollandaise, battue deux années de suite par le jeune slovène, a mis les moyens humains pour ce Tour, avec de gros grimpeurs : Sepp Kuss, Steven Kruijswijk et même le polyvalent Wout Van Aert, qu'on a vu mener un train d'enfer la saison passée dans les Alpes. Du côté du favori Pogacar, double tenant du titre, il pourra lui aussi compter sur de bons équipiers comme Rafal Majka ou George Bennett.

Derrière les deux slovènes et le Danois, quelques outsiders peuvent s'inviter au général, comme le vainqueur de l'édition 2018 Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), qui vient de remporter le Tour de Suisse, où le Russe Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe), impressionnant sur ce même Tour de Suisse, mais stoppé par la Covid-19, qui pourrait peser dans la balance sur le Tour.

Du côté de notre baromètre Odoxa, 31% des amateurs de cyclisme voient Tadej Pogacar remporter ce Tour de France 2022, devant Primoz Roglic (13%), Nairo Quintana (9%) et Geraint Thomas (7%).

Pronostic du vainqueur du Tour de France 2022 Crédit : Baromètre Odoxa pour RTL

L'inconnue tricolore

Du côté des Français, le casting pour le général a de l'allure, même si les références manquent cruellement cette saison pour arriver sur le Tour avec de vraies certitudes. Frustré par son abandon sur le Giro alors qu'il occupait la quatrième place du classement général, Romain Bardet emmènera la Team DSM en leader assumé. Mais l'Auvergnat a déclaré sur La Chaîne l'Équipe qu'il ne sera "pas obnubilé par le classement général, comme sur le Giro". Espérons qu'il aura les jambes dès la première semaine pour le faire changer d'avis. Selon notre baromètre, 60% des amateurs de cyclisme souhaitent qu'il se concentre sur le général.

Ils sont 50% et 37% à partager cet avis concernant Thibaut Pinot et David Gaudu. Les deux coureurs de la Groupama-FDJ arrivent sur le Tour sans une vraie hiérarchie établie mais avec de beaux espoirs : une victoire d'étape sur le Tour de Suisse pour Pinot et une revanche à prendre sur son abandon en 2019. Pour Gaudu, une victoire sur le Critérium du Dauphiné et l'envie de s'imposer (enfin) parmi les cadors du peloton.

On suivra également Guillaume Martin, meilleur Français l'an dernier avec une 8e place, qui a prouvé qu'il était capable de tenir dans la roue des meilleurs grimpeurs du peloton.

Les pronos de la rédaction de RTL

Vous l'aurez compris, difficile d'établir un vrai top 10 dans ce peloton. Pour y voir plus clair, la rédaction de RTL vous propose ses pronostics pour le classement général.



⭐⭐⭐⭐⭐ : Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

⭐⭐⭐⭐ : Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

⭐⭐⭐ : Romain Bardet (Team DSM), Ben O'Connor (AG2R Citroën Team), Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe)

⭐⭐ : Thibaut Pinot (Groupama - FDJ), David Gaudu (Groupama - FDJ), Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic)

⭐ : Guillaume Martin (Cofidis), Jakob Fuglsang (Israel - Premier Tech), Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost), Enric Mas (Movistar Team), Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team)

