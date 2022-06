Tour de France 2022 : David Gaudu a-t-il de trop grandes ambitions ?

"Les objectifs de Marc Madiot, c'est d'aller chercher un podium au classement général et si je suis le leader de l'équipe, j'irais chercher ce que l'équipe a annoncé en début de saison." Lorsqu'il évoquait les ambitions du directeur sportif de la Groupama FDJ le 15 juin dernier, dans un entretien accordé à nos confrères du journal L'Équipe, David Gaudu ne manquait pas de confiance.

Pourtant, un podium au classement général du Tour de France, la FDJ en attend depuis 2014, et la troisième place de Thibaut Pinot derrière Jean-Christophe Péraud et Vincenzo Nibali. Pour cela, l'équipe tricolore alignera vendredi 1er juillet un duo de leaders Gaudu-Pinot sur la Grande Boucle. Mais le doute plane encore sur l'identité de celui qui jouera la plus haute place au classement général.

Avant le Tour de Suisse - où Thibaut Pinot a été étincelant - la balance penchait vers le Breton de 25 ans. Ce qui n'est pas au goût des Français amateurs de cyclisme. 60% d'entre eux estiment que David Gaudu doit se concentrer sur les victoires d'étapes, d'après le Baromètre Sport Odoxa / Keneo pour RTL.

D'une fracture en mars à une victoire de prestige en juin

David Gaudu connaît un début de saison tumultueux. Lundi 16 mars, lors de la deuxième étape de Paris-Nice, alors que la course s'emballe avec des coups de bordures, il chute et se fracture une vertèbre.

Cette blessure l'a ensuite handicapé une bonne partie de la saison, et ce jusqu'au Critérium du Dauphiné, sa dernière grande course de référence. Pas encore à 100% durant l'épreuve, David Gaudu s'est offert une victoire de prestige au sommet du Puy de Sancy (3e étape). Plus impressionnant encore, il s'est imposé au sprint devant Wout Van Aert, spécialiste de ce genre d'arrivée et grand favori de l'étape.

Malheureusement, bien placé au général la veille de l'arrivée, David Gaudu a totalement craqué lors de la dernière étape, comme cela a été le cas sur le Tour du Pays basque en avril. Il termine 17e de l'épreuve à plus de 9 minutes au général de Primoz Roglic. Mais le jeune grimpeur a tenté de rassurer. "Une journée sans comme celle que j'ai connue n'est pas du tout un indicateur de la forme actuelle", a-t-il déclaré.

Une montée en puissance sur le Tour

Même si un podium sur les Champs-Élysées le 24 juillet prochain peut sembler utopique, une place d'honneur dans le top 10 du classement général est à la portée du grimpeur qui vient de prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec la Groupama FDJ. Surtout qu'à chaque participation au Tour, David Gaudu améliore son classement final. De 34e en 2018, il a terminé la dernière édition à la 11e place, symbole de son changement de statut.

L'équipier modèle est devenu un leader prometteur, bien aidé par le passage à vide de Thibaut Pinot ces deux dernières années. La logique voudrait donc que David Gaudu essaye de rester bien classé au général dès les premières étapes de la Grande Boucle tandis que Thibaut Pinot pourrait se mettre au service de l'équipe et aller chercher des victoires d'étapes. À moins que des faits de course - au cours des étapes danoises escarpées, des pavés nordiques ou de l'arrivée à la Planche des Belles Filles - ne viennent tout bouleverser.

