Tour de France : sans Poulidor "on se serait ennuyé", assure Christian Laborde

publié le 04/06/2021 à 20:26

Christian Laborde, amoureux du cyclisme, sera en direct sur RTL pendant le Tour de France avec la chronique "Fenêtre sur tour". Avant chaque coup d'envoi de la grande boucle, Christian Laborde a hâte car il y a "un nouvel itinéraire et de nouveaux champions". Durant le tour de France, il confie redevenir "l'enfant qu'il a été". Christian Laborde explique qu'il a "la nostalgie des coureurs" de l'ancienne époque.

Dans son livre Le Tour de France : abécédaire ébaudissant, l'écrivain a répertorié des termes et des anecdotes consacrés à la grande boucle. Pour cette édition 2021, Christian Laborde sera sur scène sur certaines étapes du Tour de France, pour y jouer un one man show Poulidor by Laborde.

C'est un spectacle où l'écrivain raconte la vie et la philosophie de Poulidor. Pour Christian Laborde, Poulidor "est un personnage étonnant qui est directement passé de la charrue au guidon de son vélo (...) il a toujours été devant et gagné un somptueux palmarès avec 189 victoires". Il ajoute que "si Raymond Poulidor n'avait pas été là, on se serait ennuyé".

L'écrivain estime que Poulidor est "un vrai personnage et un vrai héros du Tour". C'est pour cette raison que Christian Laborde a eu envie de le raconter sur scène pendant 1h15. Poulidor reste une légende "car il a été souvent devant".