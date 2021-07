Tour de France 2021 : abandons de Van der Poel et Roglic avant le départ de la 9e étape

Deux des figures de cette édition 2021 du Tour de France ont décidé de jeter l'éponge avant le départ de la 9e étape Cluses-Tignes : Mathieu van der Poel et Primoz Roglic. Le Néerlandais, qui a porté le maillot jaune durant sept jours avant de le perdre samedi 3 juillet aux dépens du Slovène Tadej Pogacar, l'avait laissé entendre bien avant le départ : il se retire pour préparer l'épreuve olympique de VTT à Tokyo (23 juillet-8 août).

Quant au Slovène, 2e l'an dernier, il est fortement diminué par les suites d'une chute dans la 3e étape. "Ça ne sert à rien de continuer ainsi", a déclaré le Slovène, cité par son équipe. "Il est maintenant temps de récupérer et de me concentrer sur mes nouveaux objectifs", a ajouté Roglic. L'ancien sauteur à skis avait annoncé en début d'année que ses principaux objectifs de la saison étaient le Tour de France et l'épreuve sur route des JO de Tokyo, prévue le 24 juillet.

Après sa chute, Roglic a limité la casse dans le contre-la-montre mercredi à Laval, où il n'a lâché que 44 secondes à Pogacar, dominateur. Mais il a payé la note de ses blessures, de multiples contusions, dans la longue étape (249 km) menant au Creusot (Saône-et-Loire), avant de terminer très attardé, dans le "gruppetto", la première étape de montagne au Grand-Bornand. Après huit étapes, il occupait la 51e place du classement général à près de 40 minutes de Pogacar, nouveau maillot jaune de cette édition.