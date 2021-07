Le Tour de France attaque les premiers cols dans le final d'une 8e étape qui se conclut dans la station alpestre du Grand-Bornand (Haute-Savoie) après 150,8 km. Les trois dernières ascensions, dans les 50 derniers km, sont classées en 1ère catégorie : la côte de Mont-Saxonnex (5,7 km à 8,3 %) puis l'enchaînement des cols de Romme et de Colombière, adopté par le Tour depuis 2009.

Cette double montée, séparée par une courte descente, présente des pentes dissuasives, Romme surtout (8,8 km à 8,9 %) et Colombière (7,5 km à 8,5 %). Au second sommet, il ne reste plus ensuite que 14,7 km d'une descente large et roulante pour rejoindre Le Grand-Bornand. Le départ en côte à la sortie d'Oyonnax doit favoriser la formation de l'échappée qui a des chances d'aller se disputer la victoire.

Ville-étape pour la 8e fois, Le Grand-Bornand a eu pour dernier vainqueur Julian Alaphilippe, qui avait remporté en 2018 la première de ses six victoires d'étape dans le Tour - série en cours - après avoir franchi Romme et Colombière. Départ fictif à 13h10, réel à 13h15, arrivée prévue entre 17h00 et 17h40.

Tour de France 2021 : le profil de la 8e étape Crédit : Sophie RAMIS, Kenan AUGEARD / AFP

Le film de la journée :

13h57 - Nouveau regroupement en tête de peloton. 120 km à parcourir. Et Roglic à son tour distancé.



13h50 - Le maillot jaune Mathieu van der Poel est déjà isolé alors qu'il reste 127 km à parcourir et que Wout van Aert tente de s'échapper. Le premier peloton est toujours dans une partie descendante et il pleut sur la route du Tour.

13h44 - Le groupe Geraint Thomas-Mark Cavendish pointé à 1'41 du peloton, en file indienne à 133 km de l'arrivée.

13h39 - Wouter Poels repris dans une descente difficile sur route humide.



13h35 - Poels ne creuse pas l'écart à l'avant, plus que 8 secondes d'avance sur la tête d'un peloton toujours aussi nerveuse.



13h31 - Geraint Thomas est lui annoncé en difficulté à l'arrière du peloton, Warren Barguil également. Ce début d'étape, pourtant non répertorié au classement de la montagne, fait énormément de dégâts.



13h28 - Poels est désormais seul en tête avec 15 secondes marge sur un groupe de poursuivants en passe d'être repris par le peloton.

13h25 - Deux hommes se sont légèrement détachés à l'avant : Tao Geoghegan Hart et Wouter Poels.



13h22 - La pente est de 9% en ce début d'étape et de nombreux coureurs dont Chris Froome sont déjà distancés.

13h19 - C'est parti pour cette 8e étape.



13h10 - Le départ fictif est donné.

13h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 8e étape, la première dans les Alpes.