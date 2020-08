et Sarah Belien

publié le 29/08/2020 à 11:03

Il n'y aura pas grand monde à Nice pour le 1er départ du Tour de France 2020 ce samedi 29 août, mais la grande fête démarre tout de même sous surveillance. Quelques dizaines de spectateurs seront présents pour voir le peloton s'élancer. Jérôme Pinot, ancien coureur et désormais manager de l'équipe française de B&B Hotels-Vital Concept raconte ce premier jour spécial.

"Enfin on y est, l'essentiel a été assuré. Toutes les familles du vélo se sont réunies pour que le Tour de France ait lieu. Sans le Tour de France, il n'y aurait pas d'autres compétitions, on peut l'assurer aujourd’hui," rappelle l'ancien coureur, remerciant au passage toutes les communes et villes par lesquelles le Tour passera dans les prochains jours.

"Pour nous c'était une question de survie, quand je dis nous, ce n'est pas que l'équipe B&B Hotels-Vital Concept, c'est nous, le cyclisme mondial," déclare Jérôme Pinot, pour qui le Tour de France ne pouvait pas ne pas avoir lieu cette année. "Beaucoup de compétitions ont été décalées, nous on fait un sport de plein air et on connaissait la volonté et la passion autour de cette compétition," raconte-t-il, ce qui a joué dans le maintien de la compétition, selon lui.

Une exclusion de l'équipe si deux cas positifs

La gestion des coureurs et du matériel est "un casse-tête" admet Jérôme Pinot. "On évite les transports, la plupart des coureurs sont venus en véhicules privées d'équipe." Entre les joueurs de l'équipe B&B Hotels-Vital Concept, "une bulle est déjà formée, les coureurs ne croisent que leur staff, leurs mécanos. Moi-même je me suis mis en dehors de cette bulle, je suis à l'écart," confie l'ancien coureur, qui se dit frustré, "mais c'est nécessaire."

Les coureurs et toutes les équipes seront masquées du matin au soir, des chambres individuelles sont réservées dans les hôtels... "On vérifie avec tout notre staff de désinfecter les draps, les poignées, tout ce qui est possible pour limiter les risques."

Des règles sanitaires sont très strictes. En effet, si deux membres d'une même équipe sont positifs à la Covid-19, y compris des membres de l'encadrement, cela entraînera immédiatement l'exclusion de l'équipe de la compétition, a annoncé samedi le directeur du Tour Christian Prudhomme.