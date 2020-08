Tour de France 2020 : 1re étape Nice Moyen Pays - Nice samedi 29 août

publié le 29/08/2020 à 07:00

Avec deux mois et deux jours de retard sur la date initialement prévue, le Tour de France 2020 s'élance de Nice, samedi 29 août. Le départ fictif de la 1ère étape est fixé à 14 heures sur les hauteurs de la préfecture des Alpes-Maritimes, le départ réel à 14h15. L'arrivée devrait se jouer entre 17h45 et 18h10.

Sur 156 km, c'est un format de course atypique qui est proposé aux coureurs : trois boucles dans l'arrière-pays niçois, une grande et une petite à parcourir à deux reprises, avec une ascension de 3e catégorie, la côté de Rimiez (5,8 km à 5,1 % de pente moyenne, aux km 48,5 et 97).

Un sprinteur (Caleb Ewan, Sam Bennett ?) s'imposera-t-il sur la Promenade des Anglais, avec le premier maillot jaune à la clef ? C'est une probabilité, pas du tout une certitude. "La 1re étape sera dure pour les purs sprinteurs", juge le spécialiste italien Elia Viviani. L'ex-champion d'Europe voit "davantage comme favoris" des "gars comme Wout van Aert ou Giacomo Nizzolo".

Tour de France 2020 : la carte de la 1re étape Crédit : Kun TIAN, Sabrina BLANCHARD, Romain ALLIMANT / AFP