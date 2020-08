Tour de France 2020 : "Ça promet du suspense et du spectacle", estime Jalabert

publié le 28/08/2020 à 13:55

S'il s'attend à un Tour de France "différent" des autres années en l'absence du public de juillet au bord de la route, Laurent Jalabert se réjouit à quelques heures du départ à Nice. "Je pense que ça va faire du bien à tout le monde, au monde cycliste et au monde extérieur aussi".

Selon l'ancien coureur et consultant de RTL, le parcours de cette 107e édition "promet du suspense et du spectacle, puisque environ tous les deux jours il y a une étape importante, soit une arrivée au sommet, soit une étape accidentée. Il n'y aura pas de temps mort, et pas de round d'observation. Il va falloir être prêt dès les premiers jours, dès cette 2e étape avec le col de Turini. Il y aura Orcières-Merlette le 4e jour, le Mont Aigoual le 6e, et ensuite les Pyrénées".

"On attend beaucoup de Thibaut Pinot, malheureux l'année passée, poursuit celui qui a remporté quatre étapes sur le Tour (...) On lui souhaite le meilleur. Il est prêt, je crois qu'il a la capacité pour réaliser une très belle course. Egan, Bernal fait partie des favoris, le vainqueur sortant, il a une belle équipe autour de lui. Primoz Roglic, le Slovène, est peut-être le coureur du moment, celui qui fait la plus forte impression, avec cette équipe Jumbo-Visma surpuissante".

"Mais le Tour de France est une épreuve où il faut faire preuve d'opportunisme, souligne encore Laurent Jalabert. Et encore une fois, le parcours a été fait pour inciter les coureurs à attaquer. On peut avoir des surprises aussi à cette période de l'année". Autre facteur à prendre en considération : une équipe sera exclue de la course si deux de ses coureurs sont positifs au Covid-19.