Tout à gagner : on fait le tour, du Tour de France !

publié le 28/08/2020 à 15:45

"Tout à gagner", le jeu de culture et de rire animé par Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil. Le principe est simple : apprendre en s’amusant. Et s’amuser en apprenant. Pour jouer avec Bérénice Bourgueil et Bruno Guillon, rien de plus simple : - Appelez le 32 10 depuis la France pour vous inscrire (50 cts la minute) ou Envoyez "JEU" par SMS au 74900 (75 cts par SMS – 4 sms maximum) - Depuis la Belgique : appelez le : 02/ 337- 68- 30 ou envoyez "JEU" par SMS au 6679. Retrouvez "Tout à à gagner" du lundi au vendredi de 11h30 à 12h30 sur RTL, avec Bérénice Bourgueil et Bruno Guillon.