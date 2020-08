Tour de France 2020 : Pinot, Bardet, Alaphilippe... où en sont les Français ?

publié le 28/08/2020 à 16:10

On l'attend depuis 1985 et la victoire de Bernard Hinault. Un Français va-t-il pouvoir à court terme remporter le Tour de France et triompher, enfin, devant ses compatriotes et sur ses terres ? En 2019, Julian Alaphilippe avait fait battre le cœur des Français en portant le maillot jaune, et Thibaut Pinot avait dû abandonner alors qu'il avait une petite chance de rivaliser avec Egan Bernal, la Colombien finalement vainqueur.

Et à l'aube de la 107e édition, 35 ans après le dernier tricolore en jaune à Paris, les chances françaises sont peu ou proue les mêmes qu'il y a un an, mais avec un état de forme difficile à évaluer pour les coureurs du fait de la crise du coronavirus, qui a obligé l'organisation à repousser le départ de la course et la préparation de celle-ci.

Chouchou du public l'an passé, Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) se présentera plus comme perturbateur que comme un vainqueur potentiel. "Je suis là pour essayer de gagner une étape, annonce-t-il à l'AFP. Avec l'équipe on n'est pas là pour gagner le Tour. Sur le papier, il y a pas mal d'étapes à ma convenance, il y a vraiment de quoi faire", décrit-il. Puncheur, le profil montagneux du Tour n'est pas forcément taillé pour lui. Il attend une victoire sur le circuit depuis une année, et tentera de rafler quelques accessits et un maillot distinctif.

Mais si les circonstances de course le permettent, rien n'interdit de le voir accrocher un top 10. Pour trouver un candidat français au podium, il faudra aller chercher du côté de Romain Bardet (AG2R-La Mondiale). "Un Tour de France réussi, ce serait un victoire d'étape en montagne", annonce-t-il. Mais il a un autre rêve en tête : "Être dans le coup pour porter le maillot jaune. C'est un maillot que je n'ai jamais porté et qui me fait rêver, comme tout coureur."

Pinot, le vrai favori

Sur le podium en 2016 et 2017, le grimpeur peut se permettre de titiller les favoris. Il semble plutôt en forme après sa sixième place au Dauphiné, et le tracé pourrait en faire un outsider qui profiterait de configurations de course favorables.

Mais s'il y a un seul Français vainqueur potentiel, à la hauteur (quasiment) de Primoz Roglic ou Egan Bernal, c'est bien Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). "Je ne m'interdis rien", assure le coureur à l'AFP. "Le parcours du Tour est magnifique, il n'y a rien à dire, mais avec les armadas (Ineos et Jumbo), ce sera beaucoup plus cadenassé", prévient Pinot.

Deuxième du Dauphiné, les jambes de Thibaut Pinot semblent au rendez-vous. Le parcours lui convient, est taillé pour lui. Le dernier contre-la-montre passera sur ses routes d'entraînement, qu'il peut parcourir les yeux fermés. Mais la question est de savoir si pour une fois son physique tiendra sur la durée d'une course de trois semaines.

Les couleurs françaises seront également portées par Warren Barguil. Il sera néanmoins le lieutenant de luxe derrière le Colombien Nairo Quintana dans sa formation Arkea-Samsic. Il tient donc un discours de chasseur d'étape. Un statut que partage le coureur de Cofidis Guillaume Martin, qui entend néanmoins se placer au mieux au classement général après sa 12e place en 2019.