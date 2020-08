publié le 29/08/2020 à 07:30

Pour la huitième année consécutive, Christian Laborde revient sur RTL durant le Tour de France. Retrouvez chaque jour le récit par un amoureux de la Grande Boucle d'une aventure humaine hors du commun, un hommage vibrant aux coureurs toutes générations confondues.

"On n'y croyait plus, on pensait le Tour foutu, et le voici qu'il s'élance de Nice, very Nice. Et voici les vélos, légers, qui glissent dans les rues de Nice. Le Tour de France est là, et prend la place de la rentrée. La rentrée n'aura pas lieu, ou plus tard. Pour l'instant, on regarde les vélos, laqués comme des Ferrari".

"'Le vélo est une adorable machine aux allures de faon', écrivait Vladimir Nabokov. Adorables machines qu'enfourcheront toujours pour l'emporter à Nice René Pottier, Ferdi Kübler et Freddy Maertens (...) Le Tour s'élance de Nice et l'échappée, cette année, est celle de la joie".