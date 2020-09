publié le 21/09/2020 à 16:22

Deux Français dans le top 10 du classement général en 2019, Julian Alaphilippe (5e) et Waren Barguil (10e). Aucun lors de ce cru 2020 - Guillaume Martin, le 1er Français, termine à la 11e place, à 16 minutes et 58 secondes du vainqueur slovène Tadej Pogacar. Le bilan du Tour de France dans le camp bleu-blanc-rouge est objectivement décevant.

Mais au moment de refermer le livre de cette 107e Grande Boucle, le peloton français ne se cherche pas de fausses excuses et Julien Jurdie, directeur sportif d'AG2R la mondiale assume. "Le constat est impitoyable : les Français n'ont pas été présents surtout au niveau du classement général, alors qu'on partait avec de grandes ambitions. Et même en terme de victoires d'étapes, c'est clair qu'on a vu des bilans plus favorables aux Français".

Toutefois, avec deux victoires d'étapes (une en 2016, cinq en 2017, trois en 2018 et 2019) signées Nans Peters à Loudenvielle et Julian Alaphillipe à Nice, un maillot jaune durant trois jours sur les épaule de ce dernier, le bilan français n'est pas non plus catastrophique.

J'espère que ça va m'endurcir pour les prochains grands Tours Thibaut Pinot





Mais Mikaël Cherel le sait, après le très bon Tour 2019, le public s'attendait à mieux. "Tout ne s'efface pas en un an. L'année dernière on avait vu Julian en jaune plusieurs journées d’affilée (trois puis onze, ndlr), les Français avaient vraiment animé le Tour. Cette année, c'est un peu différent. Guillaume Martin a fait un très beau Tour, Warren Barguil également (14e, ndlr). Ils sont tombés juste sur plus fort".

Désigné comme un des favoris avant le départ de la course, Thibaut Pinot, tombé lors de la 1ere étape, termine le dos laminé à la 29e place à prés de 2h du maillot jaune (1h59'54"). "J'ai fini le Tour comme je pouvais, avec les moyens que j'avais, souligne le leader de la formation Groupama-FDJ. J'espère que ça va m'endurcir pour les prochains grands Tours".

Thibaut Pinot a promis de revenir l'an prochain sur la Grande Boucle. Le public l'attend, tout comme il espère de Julian Alaphillipe, Guillaume Martin et Romain Bardet, un tour revanchard en 2021, qui s'élancera de Brest, si tout va bien, le samedi 26 juin (arrivée à Paris le dimanche 18 juillet).