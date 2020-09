Tour de France 2020 : Tadej Pogacar remporte la 107ème édition

publié le 20/09/2020 à 19:08

Sa victoire était pour le moins attendue : le cycliste Tadej Pogacar a logiquement remporté le Tour de France 2020 ce dimanche 20 septembre, à l'issue de la 21ème et dernière étape. Le Slovène confirme, avec cette victoire finale, son statut de nouveau phénomène du cyclisme.

À 21 ans et 365 jours, Pogacar devient le deuxième plus jeune vainqueur du Tour de France depuis Henri Cornet (1904). Le jeune espoir ne se contente pas du maillot jaune. Il repart aussi avec le maillot blanc et celui de meilleur grimpeur du Tour.

La veille, il avait arraché le maillot jaune au grand favori de la compétition, Primoz Roglic, à l'issue de l'avant-dernière étape. Cette victoire retentissante est le cadeau d'anniversaire parfait pour le Slovène, qui fêtera ses vingt-deux printemps ce lundi. L'Irlandais Sam Bennett remporte la 21e et dernière étape sur les Champs-Élysées.