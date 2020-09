publié le 19/09/2020 à 07:30

Pour la huitième année consécutive, Christian Laborde revient sur RTL durant le Tour de France. Retrouvez chaque jour le récit par un amoureux de la Grande Boucle d'une aventure humaine hors du commun, un hommage vibrant aux coureurs toutes générations confondues.

"Consonne, voyelle, consonne, consonne, consonne, consonne. Merckx. On dirait le craquement de la chaîne sautant de pignon en pignon, s'amuse l'écrivain, samedi 19 septembre. Quant au prénom, Eddy, il vient du rock. Eddy Merckx est une bête de selle et de scène, un champion déchaîné comme la guitare de Jimi Hendrix".

"Le vaillant Christian Raymond, qui chaque fois que Merckx revient sur lui craint pour ses mollets, le surnomme le 'Cannibale'. Du début à la fin de saison, de Milan-San Remo au Tour de Lombardie, Eddy Merckx dévore tout, digère tour, sauf la défaite, qu'il ne croise pour ainsi dire jamais".

"Il gagne trop et met le cyclisme en danger, clament ses détracteurs"





"Merckx remporte le Tour de France à cinq reprises, comme avant lui Anquetil, et après lui Hinault et Indurain. Il gagne trop et met le cyclisme en danger, clament ses détracteurs. Et Pierre Chany aussitôt de prendre sa défense : 'On l'accuse de tuer le cyclisme ? Mais s'est-on jamais interrogé pour savoir si Molière a porté préjudice au théâtre, Bach à la musique, Cézanne à la peinture, Chaplin au cinéma ?'"