publié le 09/09/2020 à 17:30

Le peloton du Tour de France 2020 s'attaque jeudi 10 septembre à la plus longue étape de cette 107e édition, la seule qui dépasse les 200 km. Il y en a précisément 218 entre Chauvigny, chef-lieu de canton de la Vienne (7,250 habitants) et Sarran, commune de 275 âmes associée à Jacques et Bernadette Chirac.

La route s'élève progressivement sur un parcours qualifié d'accidenté par la direction de la course et atteint l'altitude de 903 m au sommet du Suc au May, la principale difficulté répertoriée du jour (3,8 km de montée à 7,7 % de pente moyenne, 2e catégorie) située à près de 40 km de la ligne d'arrivée. Un terrain de jeu idéal pour les attaquants.

Si les équipes des sprinteurs ne devraient pas accorder de bon de sortie avant le sprint intermédiaire du Dorat au km 51, la suite du parcours paraît favorable à des échappés avec deux côtes de 4e catégorie et une de 3e. Il y a d'abord celle de Saint-Martin-Terressus (1,5 km à 8,8%) au km 94, puis celle d'Eybouleuf (2,8 km à 5,2 %) au km 118,5 et celle de la Croix du Pey (4,8 km à 6 %) au km 172,5, juste avant le Suc au May. Spectacle assuré.

Tour de France 2020 : le parcours de la 12e étape Crédit : Sophie RAMIS, Sabrina BLANCHARD, Sébastien CASTERAN / AFP