Qui est vraiment Bernadette Chirac ?

publié le 28/02/2019 à 13:00

« Autoritaire », « démodée », « froide ». Ces mots ont été employés pour qualifier Bernadette Chirac, tout au long de sa vie et de sa carrière. Quoi qu’elle ait pu dire ou faire, le portrait qu’on tirait d’elle était toujours noir ou blanc, sans nuances. Et si tout n’avait pas été raconté ? Si l’ancienne première dame avait été, au même titre que son mari, une véritable femme politique, menant de front vie de famille et vie publique ? Si derrière le caractère séducteur et charismatique de Jacques Chirac se cachaient aussi les souffrances d’une femme blessée ? Erwan L'Eléouet sera avec nous pour raconter la vie de l'ancienne première dame.



Bernadette-Chirac-les-secrets-d-une-conquete

à lire : Bernadette Chirac, les secrets d'une conquête chez Fayard.