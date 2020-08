Tour de France 2020 : "Si on aime le Tour, on met le masque", prévient Prudhomme

publié le 28/08/2020 à 09:38

C’est un Tour de France tout à fait particulier qui débutera samedi 29 août, avec un départ depuis Nice. Reporté pour cause de crise de coronavirus, il se déroulera en étant encadré par des mesures sanitaires strictes. "Le Tour de France, c’est un défi d’organisation, et plus encore cette année", confie sur RTL Christian Prudhomme, directeur de la Grande Boucle.

Face aux restrictions mises en place par les autorités sanitaires, le patron de la course s’adapte, et assure que "les champions ont cette force, quelle que soit la discipline, de transmettre des émotions". "Les champions génèrent des émotions quoi qu’il en soit", se console Christian Prudhomme.

"Le Tour sera vu dans 190 pays dans le monde", rappelle-t-il. Il évoque notamment que la force du cyclisme et du Tour plus particulièrement, "c’est aussi le décor". "Les exploits des champions sont magnifiés par le cadre, par les paysages. On a la chance d’avoir un pays magnifique", explique Christian Prudhomme.

Néanmoins, cette 107e édition sera en partie amputée de ce qui fait aussi le sel des courses cyclistes, à savoir le public, dont la présence sera limitée. Et dans ce contexte sanitaire, Christian Prudhomme en appelle au bon sens des spectateurs. "Si on aime le Tour, si on est au bord des routes (…) on met le masque, ça parait une évidence", insiste-t-il.