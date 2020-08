publié le 28/08/2020 à 06:10

C'est sans aucun doute l'une des raisons du succès populaire du Tour de France. La découverte des paysages et du patrimoine historique français participe à la fascination qu'exerce la Grande Boucle, et en fait une compétition suivie à travers le monde. À l'écran, la réalisation s'applique à mettre en valeur, à travers des images aériennes, des sites fascinants, que l'on découvre ou redécouvre.

Le 107e Tour de France passera ainsi lui aussi à proximité ou à travers des monuments, sites et paysages touristiques majeurs. Parc du Mercantour, les Gorges du Verdon et de l'Hérault, l'Île de Ré, Lyon ou encore le Puy-de-Dôme émerveilleront les téléspectateurs en attendant parfois que la course s'anime. Et la liste est non exhaustive.

Bien entendu, comme chaque année, le Tour de France se terminera dans l'une des plus belles villes du monde. Une parade du peloton dans les rues de Paris et son nombre quasi inégalable de monuments mondialement connus. Et une arrivée sur les mythiques Champs-Élysées.