Tour de France 2019 : le parcours, étape par étape

publié le 06/07/2019 à 12:05

Qui portera en premier le maillot jaune du centenaire ? Le 106e Tour de France s'élance samedi de Bruxelles pour une édition hommage à la tunique mythique, visée à nouveau par l'équipe Ineos (ex-Sky), ultra-favorite malgré l'absence de Chris Froome, quadruple vainqueur.

Cette année, les organisateurs ont misé sur un parcours complet avec six étapes de montagne et huit étapes de plaine. Sprinteurs, puncheurs et grimpeurs devraient pouvoir se faire un nom.

Pavés de Roubaix, Alpe d'Huez, étape de montagne de 65 km dans les Pyrénées... Ce parcours, de 21 étapes, sera le plus montagneux du XXIe siècle, d'après le nombre de cols (30) au programme. Les trois arrivées à plus de 2.000 mètres vont "jouer un rôle clé", a commenté le vainqueur 2018 de l'épreuve, le Gallois Geraint Thomas.

Le programme du Tour de France 2019 :

6 juillet : 1re étape Bruxelles - Bruxelles, 192 km

7 juillet : 2e étape Bruxelles Palais Royal - Bruxelles Atomium, 27 km (contre-la-montre par équipes)

8 juillet : 3e étape Binche (Belgique) - Epernay, 214 km

9 juillet : 4e étape Reims - Nancy, 215 km

10 juillet : 5e étape Saint-Dié-des-Vosges - Colmar, 169 km

11 juillet : 6e étape Mulhouse - La Planche des Belles Filles, 157 km

12 juillet : 7e étape Belfort - Chalon-sur-Saône, 230 km

13 juillet : 8e étape Mâcon - Saint-Etienne, 199 km

14 juillet : 9e étape Saint-Etienne - Brioude, 170 km

15 juillet : 10e étape Saint-Flour - Albi, 218 km

16 juillet : repos à Albi

17 juillet : 11e étape Albi - Toulouse, 167 km

18 juillet : 12e étape Toulouse - Bagnères-de-Bigorre, 202 km

19 juillet : 13e étape Pau - Pau, 27 km (contre-la-montre individuel)

20 juillet : 14e étape Tarbes - Tourmalet, 117 km

21 juillet : 15e étape Limoux - Foix Prat d'Albis, 185 km

22 juillet : repos à Nîmes

23 juillet : 16e étape Nîmes - Nîmes, 177 km

24 juillet : 17e étape Pont du Gard - Gap, 206 km

25 juillet : 18e étape Embrun - Valloire, 207 km

26 juillet : 19e étape Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes, 123 km

27 juillet : 20e étape Albertville - Val Thorens, 131 km

28 juillet : 21e étape Rambouillet - Paris Champs-Elysées, 127 km