publié le 14/04/2019 à 08:30

Un Français sur trois suit d'autres courses cyclistes en dehors du Tour de France en juillet. Parmi les autres courses françaises disputées dans la saison, Paris-Roubaix arrive largement en tête dans le cœur des Françaises, des Français et des passionnées.

Romain Bardet est le meilleur coureur selon les premiers, Julian Alaphilippe selon les seconds. Ce dernier peut être sacré champion du monde en septembre prochain en Angleterre, estiment les mordus.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été effectuée sur internet les mercredi 10 et jeudi 11 avril, auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 362 amateurs de cyclisme, selon la méthode des quotas.

1. Un Français sur trois suit d'autres courses que le Tour

Dans notre sondage réalisé en juillet dernier, un Français sur deux déclarait suivre la grande boucle. Mais suivent-ils le reste de la saison ? Une partie seulement : 33% des Français nous disent au moins s’intéresser aux résultats, dont 13% suivant des courses en direct.

Un autre résultat souligne à quel point le Tour de France est LE rendez-vous de la saison : 24% des Français se déclarant amateurs de cyclisme ne suivent aucune autre course que le Tour.

2. Paris-Roubaix largement en tête des autres courses

Si l’on considère que le Tour de France, de par son exposition médiatique, est hors catégorie, quelle est la course cycliste préférée des Français ? Des courses à étapes comme Paris-Nice ou le Critérium du Dauphiné aux courses d’un jour comme le GP de Plouay ou Paris-Roubaix, nous avons testé six courses hexagonales aux profils variés.



Parmi elles, c’est "l'enfer du Nord" et ses pavés qui l’emporte très largement. 47% des Français et 59% des amateurs de cyclisme désignent Paris-Roubaix comme leur course préférée en dehors du Tour. Tous les yeux seront donc rivés sur la fameuse trouée d’Arenberg dimanche 14 avril.



La "reine des classiques" devance nettement Paris-Nice (11%), les championnats de France (10%) ou encore le Dauphiné (9%) dans le cœur des amateurs de cyclisme.

3. Romain Bardet et Julian Alaphilippe salués

Un autre résultat de notre enquête démontre l’omnipotence du Tour de France lorsque l’on parle de cyclisme au grand public. Très performant sur la Grande Boucle (2e en 2016, 3e en 2017, 6e en 2018), Romain Bardet est selon l’ensemble des Français (31%) le meilleur cycliste tricolore du moment. Les amateurs de cyclisme désignent quant à eux Julian Alaphilippe (42%), actuel numéro 1 mondial au classement UCI.



L’un brille sur la course la plus suivie des Français grâce à ses qualités de grimpeur, l’autre sur des classiques moins exposées grâce à ses qualités de puncheurs. C’est Thibaut Pinot qui complète le podium. Privilégiant régulièrement le Giro, le grimpeur vise cette année le classement général du Tour. Ce sera l’occasion pour lui de reprendre un peu plus de lumière auprès du public français.



4ème, Arnaud Démarre, très bon sprinteur et très à l’aise sur les pavés, est probablement le coureur français qui a les qualités les plus adaptées au Paris-Roubaix. Et s’il succédait ce week-end à Frédéric Guesdon, dernier vainqueur tricolore dans le nord en 1997 ?

4. Alaphilippe champion du monde ? Les amateurs y croient

1997 encore, c’est la dernière fois qu’un Français est devenu champion du monde. Julian Alaphilippe peut-il succéder à Laurent Brochard ? Pour les amateurs de cyclisme, la réponse est majoritairement oui : 63% d’entre eux croient sérieusement en ses chances.



Parmi les plus longs de ces dernières années et vallonné, le parcours des championnats du monde pourrait bien correspondre au récent vainqueur de Milan-San Remo. Réponse en

septembre sur le sol britannique.

