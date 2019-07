publié le 21/07/2019 à 20:14

Pour la deuxième fois depuis le départ de Bruxelles, le Tour de France fait relâche, lundi 22 juillet. À la sortie des Pyrénées, le peloton a pris la direction de Nîmes, où se déroule cette journée de repos forcément bienvenue après 15 étapes, les quatre dernières particulièrement éprouvantes.

Mardi 23 juillet, le maillot jaune sera toujours sur les épaules du français Julian Alaphilippe, impressionnant sur le contre-la-montre individuel de Pau puis au sommet du Tourmalet. Le coureur de 27 ans a toutefois montré ses premiers signes de faiblesse dans la montée finale vers Foix Prat d'Albis. Son avance est désormais de 1 minute et 35 secondes sur Geraint Thomas, 1'47" sur Steven Kruijswijk et de 1'50" sur Thibaut Pinot.

La 16e étape propose une boucle de 177 km autour de Nîmes, sur un terrain relativement plat, avec une seul difficulté répertoriée, en 4e catégorie. Mercredi 24 juillet, le parcours est plus vallonné entre Pont du Gard et Gap (200 km) avec un côte de 4e catégorie et un col de 3e catégorie de 5,2 km dans le final.

Arrivée hors catégorie à la veille de Paris

Le peloton sera alors au pied des Alpes, avec trois morceaux de choix à avaler. Jeudi 25 juillet, le parcours entre Embrun et Valloire (208 km) propose l'ascension du col de Vars (1re catégorie, 9,3 km), puis de deux hors catégorie, l'Izoard (14,1 km) et le Galibier (23 km), avant un final en descente.

Vendredi 26 juillet, la 19e étape relie Saint-Jean-de-Maurienne à Tignes sur 126,5 km seulement, avec dans le final l'Iseran (hors catégorie 12,9 km) puis une dernière ascension de 7,4 km classée en 1re catégorie. Enfin, à la veille de l'arrivée à Paris, il y a 130 km à parcourir entre Albertville et Val Thorens, pour une dernière arrivée hors catégorie en altitude.