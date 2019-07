et AFP

publié le 21/07/2019 à 12:00

Plus que jamais en jaune avec ses 2 minutes et 2 secondes d'avance sur Geraint Thomas au classement général au lendemain de sa 2e place au Tourmalet, Julian Alaphilippe passe un nouveau test majeur, dimanche 21 juillet, entre Limoux et Foix Prat d'Albis (185 km). Le maillot jaune espère encore rester au contact des meilleurs, voire, pourquoi pas, augmenter son avance avant les Alpes la semaine prochaine.

Après le départ donné à Limoux à 12h05 - départ réel à 12h10 - la première difficulté du jour est le col de Montségur (2e catégorie, 6,8 km de montée à 6% de pente moyenne). Suivent trois ascensions classées en 1re catégorie dans les 75 derniers kilomètres. Il y a d'abord le Port de Lers (11,4 km à 7 %) puis le Mur de Péguère (9,3 km à 7,9 %), au final très raide avec des passages à 18 %.

La course se conclut par 11,8 km d'ascension pour rejoindre le Prat d'Albis. La pente, sévère dans la première moitié, s'adoucit ensuite avant d'arriver au site pastoral, à 1.205 mètres d'altitude. Arrivée prévue entre 17h07 et 17h44.

Tour de France 2019 : le profil de la 15e étape Crédit : Laurence SAUBADU / AFP

