Tennis : Federer est le meilleur joueur de l'histoire pour les amateurs, les Français votent Nadal

91% des Français et 97% des amateurs de tennis ont une bonne opinion de Roger Federer, qui a décidé de ranger ses raquettes à l'âge de 41 ans. Doué techniquement (95%), combatif (94%), sympathique (93%), élégant (90%) et proche du public (87%)... Les amateurs de tennis saluent le joueur mais aussi l’homme.

Le Suisse est par ailleurs considéré comme le meilleur joueur de l’histoire par les amateurs de tennis (37%) et plus encore par les fans (46%), mais il est devancé par Rafael Nadal chez les Français (34% contre 28%). Enfin, 68% des amateurs de tennis considèrent que sa carrière n’aurait pas été aussi belle sans sa rivalité avec l'Espagnol et le Serbe Novak Djokovic. Ils sont heureux de l’avoir vu jouer (91%) et certains sont même déjà nostalgiques (54%).

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mardi 20 et mercredi 21 septembre 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 435 amateurs de tennis.

Qui est le meilleur ? Il y a débat

À quelle place les Français situent-ils Roger Federer dans la hiérarchie historique du tennis mondial ? L’ensemble de la population française désigne son rival de toujours, Rafael Nadal, comme le meilleur joueur de l’histoire (34%), devant le Suisse (28%). Le Suédois Björn Borg complète le podium (10%) devant Djokovic (8%) et l'Américain John McEnroe (6%).

Mais chez les amateurs de tennis, Roger Federer l’emporte de peu face à l’Espagnol (37% contre 36%). Surtout, si l’on s’intéresse aux plus mordus de la petite balle jaune (ceux qui suivent beaucoup le tennis), Roger Federer domine plus nettement Rafael Nadal (46% contre 32%).

Federer est le meilleur joueur de l'histoire pour les amateurs, les Français votent Nadal Crédit : Odoxa pour Winamax et RTL

