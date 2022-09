Roger Federer : un avenir dans le monde du tennis ?

L'annonce de sa retraite a été un séisme dans le monde du tennis, pourtant la légende Roger Federer a émis l'hypothèse de rester proche de ce sport qui lui a tant apporté.

C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre dans une interview à la chaîne suisse RTS. En marge de son arrivée à Londres pour disputer la Laver Cup, la légende helvétique a déclaré : "Je ne sais pas exactement de quoi mon avenir sera fait, mais je ne veux pas m'éloigner complètement d'un sport qui m'a tout donné."

Le vainqueur de 20 levées du Grand Chelem a également confié être soulagé à la suite de l'annonce de sa retraite. Le Bâlois a reconnu auprès de ce média avoir retenu "une larme ou deux", mais s'est déclaré "heureux d'avoir franchi le pas".

La légende suisse qui devrait disputer son dernier match en double est ensuite revenu sur les raisons qui l'ont incité à prendre cette décision compliquée. "Mon genou ne me lâchait pas, je ne progressais pas suffisamment bien, et puis j'ai eu le résultat d'un scanner pas très satisfaisant, je me suis alors dit que c'était fini", a-t-il décrit. Dans son communiqué du jeudi 15 septembre annonçant son retrait des courts, le Suisse n'avait pas mentionné ces éléments.

Le Suisse foulera une dernière fois les courts à l'occasion de la Laver Cup, compétition qu'il a contribué à créer. Roger Federer n'a plus joué en compétition depuis un quart de finale de Wimbledon 2021 qu'il avait perdu contre le Polonais Hubert Hurkacz. Sa blessure au genou l'avait empêché de rejouer à nouveau au plus haut niveau. Ses adieux en tant que joueur promettent un grand moment d'émotion pour les fans de tennis.



