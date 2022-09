Plus qu'une page qui se ferme, c'est toute une partie de l'histoire du tennis qui va s'arrêter prochainement. Roger Federer a annoncé ce jeudi sa retraite sportive à l'issue de la Laver Cup, compétition par équipes qui se déroulera à Londres du vendredi 23 au dimanche 25 septembre.

Ce moment, tant redouté par de nombreux fans de la petite balle jaune, était néanmoins prévisible. Le Suisse n'était pas réapparu sur les courts depuis son quart de finale perdu à Wimbledon en 2021 et continuait à souffrir d'un genou devenu récalcitrant. Durant de nombreuses années, Federer aura fait vibrer les amateurs de tennis, aussi bien par sa technique atypique, sa grâce naturelle et son maintien au plus haut niveau. Durant sa carrière, il aura battu de nombreux records qui lui garantiront, à coup sûr, de demeurer au panthéon du tennis. Retour en chiffres sur une splendide carrière.

20

20 comme le nombre de titres du Grand Chelem glanés par le Suisse. Il s'est imposé huit fois dans son jardin à Wimbledon, six fois en Australie, à deux reprises à l'US Open et n'a remporté qu'une seule fois Roland-Garros en 2009.

237

237 comme le nombre de semaines consécutives au sommet du classement ATP. Cela équivaut à plus de quatre ans consécutif en tant que numéro 1 mondial. Durant toute sa carrière, il aura passé en tout 310 semaines à ce classement et s'est fait doubler à ce petit jeu par Novak Djokovic qui en compte 373.

103

103 comme le nombre total de ses trophées remportés. Seul l'Américain Jimmy Connors a remporté plus de tournois que lui dans l'ère Open. Il est néanmoins suivi de près par Lendl, Nadal et Djokovic.

130 millions

130 millions de dollars comme le nombre de dollars remporté en prize money durant sa carrière. Cette somme ne représente néanmoins qu'une petite partie de ses revenus gagnés au cours des vingt dernières années. En 2020, il sera par exemple le sportif le mieux payé de l'année, tout cela sans avoir quasiment joué en raison de blessures à répétition.

1251

1251 comme le nombre de matchs remportés sur le circuit professionnel. Il va donc échouer tout près du record mythique de Jimmy Connors (1274).

6

6 comme le nombre de Masters de fin d'année remportés par Federer. Ce tournoi regroupe, au mois de novembre, les huit meilleurs joueurs de la saison. Il remporte le trophée en 2003,2004, 2006, 2007, 2010, et 2011 et établi un record encore inégalé. Il aura aussi remporté 28 Masters 1000.

51.954

Le 7 février 2020, lors d'un match d'exhibition organisé au Cap, en Afrique du Sud, la rencontre opposant Nadal à Federer a attiré 51.954 spectateurs, un record pour un match de tennis.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info