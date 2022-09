Tennis : Roger Federer est-il le plus grand joueur de tous les temps ?

C'est désormais officiel : à 41 ans, Roger Federer a annoncé jeudi 15 septembre qu'il mettrait fin à sa carrière lors de la Laver Cup, un tournoi exhibition par équipes, organisé du 23 au 25 septembre à Londres. Le Suisse a marqué l'histoire de son sport. Mais est-il le plus grand joueur de tennis de tous les temps, le "GOAT" comme disent les Américains (greatest of all time) ?

Si on se base sur les chiffres, Rafael Nadal avec 22 titres du Grand Chelem et Novak Djokovic avec 21 sont devant lui puisque Federer ne compte "que" 20 majeurs au compteur. Mais la carrière de l'Helvète ne peut pas se résumer à des chiffres : ce qui compte également, c'est l'impact sur son sport et au-delà. Et là, Federer fait parti des plus grands à l'instar d'un Michael Jordan, d'un Tiger Woods ou d'un Pelé.

Partout où il allait, "RF" avait conquis les cœurs parce qu'il incarnait le tennis, avec son style inimitable, tellement beau à voir. Et puis pour ceux qui veulent seulement des chiffres, Federer a remporté 103 tournois dans sa carrière, le deuxième total de l'ère Open derrière Jimmy Connors (109), devant Ivan Lendl (94), Nadal (92) et Djokovic (88). Il a disputé 1.526 matches, en a gagné 1.251 et perdu 275.

