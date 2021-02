Super Bowl 2021 : comment suivre la finale en direct en France

publié le 07/02/2021 à 08:35

C’est l'un des événements sportifs les plus suivis du monde. La 55ème édition du Super Bowl, la grande finale de la NFL, le championnat de football américain, se déroulera dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 février.

La rencontre opposera les Buccaneers de Tampa Bay aux Chiefs de Kansas City, les tenants du titres, dans l'enceinte du Raymond James Stadium, à Tampa en Floride. C'est la première fois de l'histoire du Super Bowl, qu'une équipe finaliste joue à domicile.

Le match sera également l'occasion d'un duel au sommet entre le légendaire Tom Brady, quarterback des Buccaneers (déjà 6 fois champion avec les New England Patriots) et Patrick Mahomes, son alter ego des Chiefs de Kansas City, le nouveau phénomène du foot US (il affole les statistiques), sacré l'an dernier.

Le Super Bowl, c'est bien plus du football américain. C'est un véritable spectacle, grâce à ses pubs décalées et surtout à son fameux "halftime show", un concert d'une douzaine de minutes donné à la mi-temps du match. Michael Jackson, The Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen and the E Street Band, Madonna ou encore Beyoncé ont livré des prestations mémorables.



Cette année, c'est The Weeknd qui sera la tête d'affiche. Le Canadien a préparé son show dans le plus grand secret, allant jusqu'à dépenser 7 millions de dollars sur ses deniers personnels pour mettre sur pied son live. Une folle rumeur a même évoqué un temps la présence du duo Daft Punk à ses côtés.

Sur quelle chaîne voir le Super Bowl ?

En France, le Super Bowl sera diffusé en direct sur la chaîne L'Équipe (en clair) à partir de 23h55, dans la nuit de dimanche à lundi, ainsi que sur beIN Sports (dès 23h10). Le coup d'envoi du match est prévu à minuit trente.

Sur la chaîne L'Équipe, Grégory Ascher, grand amateur de foot US, présentera la soirée. L'animateur du Double Expresso RTL2 sera accompagné de nombreux invités (Jérôme Alonzo, Djibril Cissé, Corentin Sellin), Patrick Anderson et Anthony Mahoungou assureront les commentaires de la rencontre.

L'an dernier, 102 millions de téléspectateurs ont suivi, rien qu’aux États-Unis, la victoire renversante des Chiefs de Kansas City face aux San Francisco 49ers (31-20).