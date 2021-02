publié le 05/02/2021 à 07:02

C'est l'un des évènements sportifs les plus attendus chaque année aux États-Unis. Ce dimanche 7 février a lieu le Super Bowl, la finale de la saison de football américain, que 100 millions de personnes avaient suivi dans le pays l'an dernier. Une grand-messe regardée en famille ou sur les écrans des bars sportifs mais qui, cette année, inquiète les autorités sanitaires en raison de l'épidémie de coronavirus.

Le CDC, les autorités sanitaires américaines, redoutent un rebond de contaminations à la suite de ce 55e Super Bowl, comme ce fut le cas lors des fêtes de Thanksgiving et de Noël. Ce rendez-vous sportif est également très important pour la société américaine même s’il y a la dimension du voyage en moins, puisqu’on prend rarement un avion pour allez regarder ce match à l’autre bout du pays.

En temps normal, le côté social du Super Bowl est aussi important que l’enjeu sportif : on se retrouve entre amis, il y a des nachos, des chicken Wings et de la bière qui coule à flot. Les Américains discutent, crient et chantent pendant le match.

Dans ce contexte sanitaire et avec l'arrivée des nouveaux variants, le non-respect des gestes barrières pourraient avoir des conséquences dramatiques. D'autant que la plupart des fans de football américain sont âgés de plus de 50 ans et souffrent de comorbidités.

Le 10 Superbowl de Tom Brady

Les autorités sanitaires américaines multiplient donc les conseils de précaution auprès de la population, qui tournent en boucle dans les médias. Le Dr Fauci est intervenu en personne pour signaler que le moyen le plus sûr de se protéger, c’est de ne pas organiser de fêtes avec des personnes que vous ne côtoyez pas au quotidien en ce moment. Il conseille de regarder le match à la télé, de chez soi dans l’idéal, avec les personnes avec qui vous vivez.

Les autorités sanitaires rappellent que si vous allez dans un bar, il faut rester masqué entre les consommations, payer en sans contact, et qu’il ne faut surtout pas crier ou chanter. Elles ne sont toutefois pas dupes et savent que dans certains États, il sera difficile de faire entendre raison aux Américains et à leur sacro-sainte liberté.



Pour le côté sportif, cette finale se jouera entre les Bucchaneers de Tampa Bay, et les tenants du titre, les Chiefs de Kansas, dans le stade de Tampa en Floride. Ce sera le 10e Superbowl pour le célèbre quaterback de Tampa, Tom Brady qui, à 43 ans, pourrait entrer encore un peu plus dans l'histoire de son sport.

Un tiers des 65.000 places du stade seront remplies par des supporters et la ligue nationale de football américain a offert 7.500 tickets et voyages jusqu’en Floride à des personnels soignants pour qu’ils assistent à ce 55e Superbowl et des silhouettes humaines en carton occuperont les sièges vides.