Super Bowl 2021 : The Weeknd répond à la rumeur sur le retour de Daft Punk

The Weeknd et Daft Punk lors des Grammy Awards en 2017

publié le 05/02/2021 à 15:28

The Weeknd n'a pas mâché ses mots, lors de la conférence de presse du Super Bowl. Le chanteur canadien, qui va assurer le show de la mi-temps, le 7 février prochain, au Raymond James Stadium de Tampa, a mis fin à la rumeur sur un duo avec Daft Punk.

"J'ai lu beaucoup de rumeurs. Je ne parierai pas dessus. Il n'y avait pas de place pour ça dans le spectacle, dans l'histoire que je vais raconter pendant ma performance. Donc, il n'y aura pas d'invités spéciaux", explique The Weeknd pour la chaîne NFL Network.

Des phrases courtes qui ne laissent aucune place au doute. Pourtant, la rumeur était persistante sur le retour de Daft Punk avec The Weeknd. Au départ, la potentielle liste des chansons l'artiste pour son show avait fuité. Y figurent Starboy et I Feel It Coming, réalisés avec le duo de DJ's français. Et sachant que la dernière apparition de Daft Punk à la télévision remonte à 2017 pour les Grammy Awards, avec The Weeknd, ce n'était pas totalement fou de penser que le trio ferait de nouveau une apparition.