Route du Rhum : la victoire de Florence Arthaud a le plus marqué les Français

23% des Françaises et des Français, soit 12 millions d'adultes, comptent suivre la 12e édition de la Route du Rhum, qui débute dimanche 6 novembre (départ à 13h02) à Saint-Malo, à destination de Pointe-à-Pitre. Les sondés sont largement admiratifs des marins, qu’ils qualifient de courageux (87%), d’aventuriers (85%) et pas si fous qu’on ne pourrait le penser (52%).

Parmi les anciens vainqueurs, c’est Florence Arthaud qui a le plus marqué de Français (46%) de loin devant Loïk Peyron (14%) et Michel Desjoyeaux (10%). Enfin, concernant cette 12e édition, les favoris sont Armel Le Cléac’h (32%) devant François Gabart (25%) dans la catégorie Ultim (32%), Kevin Escoffier (47%) devant Jérémie Beyou (23%) en Imoca.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 2 et jeudi 3 novembre 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 603 amateurs de sport.

La victoire de Florence Arthaud a le plus marqué les Français

Seule femme du palmarès, la regrettée Florence Arthaud (décédée en 2015 à l'âge de 57 ans) a profondément marqué les Français. 46% citent "la petite fiancée de l’Atlantique" comme celle qui les a le plus marqués parmi tous les vainqueurs du Rhum.

"Flo" devance largement la concurrence, parmi lesquels on retrouve évidemment de très grands noms de la voile. Loïck Peyron (14%) arrive 2e devant Michel Desjoyeaux (10%). Au pied du podium, Philippe Poupon (7%), Marc Pajot (4%) et Franck Cammas devancent le seul double-vainqueur de l’épreuve, Laurent Bourgnon (3%).

Le premier vainqueur, le Canadien Mike Birch (2%), complète le classement à égalité avec le tenant du titre et recordman de la traversée, Francis Joyon (2%), suivi de Lionel Lemonchois (1%).

