INVITÉ RTL - Route du Rhum 2022 : "Un privilège immense en tant que marin", confie François Gabart

"Le sport nous rattrape et bien heureusement. On a une course magnifique devant nous". Après un litige portant sur la conformité de son nouveau voilier, "SVR-Lazartigue", François Gabart sera bien au départ de la 12e édition de la Route du Rhum, dimanche 6 novembre, dans la catégorie reine des Ultim. Coiffé sur le fil par Francis Joyon en 2018, celui qui est surnommé le "Petit Prince des océans" (39 ans) veut profiter.

"On a la chance d'avoir là une belle route du Rhum, j'ai cette chance de pouvoir être au départ, confie-t-il. J'en suis peut-être justement, après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, encore plus conscient. C'est un privilège de naviguer sur ces bateaux-là, c'est un privilège immense de pouvoir faire une course aussi dingue. Quand on est marin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me concentre là-dessus".

Le vainqueur du Vendée Globe 2012-2013 présente aussi son nouveau géant des mers. "C'est un bateau qui fait 32 m de long : pour un petit bonhomme comme moi, ça reste un grand bateau (...) Ces bateaux sont capables d'aller à presque 100 km/h. En voiture, on a presque l'habitude, mais imaginez-vous à 80-90 km/h et vous passez un dos-d'âne qui va faire 15 cm de haut : ça secoue un peu. Nous, les vagues font plutôt un, deux, trois mètres..."

