Route du Rhum 2022 : les tenants du titre visent le doublé

Ces trois skippers à avoir réalisé le doublé dans la même classe ce sont Laurent Bourgnon en trimaran ORMA (en 1994 et 1998), Roland Jourdain en Imoca (en 2006 et 2010) et Franck-Yves Escoffier en multicoque de 50 pieds (en 2002 et 2006). Trois en onze éditions !

Cette année, ils sont quatre à remettre leur titre en jeu et à pouvoir prétendre à la même chose, Francis Joyon en Ultim 32/23, Paul Meilhat en Imoca, Yoann Richomme en Class40 et Armel Tripon en Ocean Fifty.

« Mon bateau est quelque peu dépassé par les Ultim dernier cri mais c’était déjà le cas il y a quatre ans. Je me donne donc un peu moins de 10 % de chance de gagner, mais c’est déjà beaucoup et je vais jouer ma carte à fond » explique Francis Joyon, 66 ans, le tenant du titre dans la catégorie reine qui s’engage pour la huitième fois sur la Route du Rhum.

Paul Meilhat vainqueur en 2018 en Imoca avait mis 12 jours et 11 heures pour rallier les Antilles. Lui aussi ne se considère absolument pas comme un favori, à bord de son monocoque 60 pieds flambant neuf puisqu'il a été mis à l’eau le 31 août dernier. « L’objectif n’a jamais été de défendre mon titre. Aujourd’hui, je suis encore dans une phase de fiabilisation et de prise en main de mon Imoca. Mon objectif premier est bien sûr de finir car c’est déjà un grand motif de satisfaction de pouvoir être au départ de cette édition.»

Yoann Richomme lui ne l’entend pas ainsi. Fort de sa victoire acquise en 2018 en Class40 il a clairement les moyens de gagner une deuxième fois en Guadeloupe. « Je suis remonté comme une pendule, j'ai envie de bien faire. Nous avons mis beaucoup de temps et d’énergie afin que le bateau soit prêt et qu’on puisse batailler devant. Je ne veux pas imaginer autre chose que de me bagarrer en tête de course. »

Enfin dans la classe Ocean Fifty Armel Tripon est dans le même état d’esprit que Paul Meilhat. « J’étais un peu l’outsider il y a quatre ans. Je reviens avec l’expérience mais paradoxalement avec beaucoup moins de métier sur ce bateau. J’ai chaviré au mois d’avril et je suis en manque de navigation, de connaissance de l’engin, ce qui est très important, notamment en multicoque »

C’est la première fois en douze éditions que quatre navigateurs viennent défendre leur titre.

