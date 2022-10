Route du Rhum 2022 : comment le maxi-trimaran Edmond de Rothschild vole sur l'eau

Le maxi-trimaran Edmond de Rothschild est le grand favori de la 12e édition de la Route du Rhum, qui partira le 6 novembre prochain du port de Saint-Malo. Depuis 2 ans, ce maxi a presque tout remporté, de la Transat Jacques Vabre à la Brest Atlantiques.

Un bijou de technologie qui a révolutionné le sport nautique. Ce grand voilier, qui appartient à la classe Ultime, est la propriété de l'écurie Gitana. Il fait partie des plus grands trimarans du monde, les bateaux les plus rapides au large. Mais aussi les plus grands : 32 mètres de long, par 23 de large. Le maxi Edmond de Rothschild a un mât de 37 mètres de haut. Ce qui équivaut à un immeuble de 8 ou 9 étages.

Désormais, son skipper Charles Caudrelier espère inscrire une nouvelle victoire à son palmarès en remportant la Route du Rhum - Destination Guadeloupe. Pendant 7 jours, les 138 participants navigueront en solitaire pour atteindre les côtes de Guadeloupe. Tous espèrent remporter le titre de vainqueur de cette course légendaire.

Frédéric Veille, journaliste à RTL, a accompagnée le navigateur en entrainement avec son équipage sur son bateau volant.

Anticiper les contraintes de la course en solitaire

Ce jour-là, en baie de Lorient, le vent souffle, mais surtout, il y a "un grain" comme on dit en Bretagne, ce qui ne facilite pas l'accostage en zodiaque. Pour Charles Caudrelier, la pluie n'est pas un obstacle, mais c'est un élément avec lequel le navigateur va devoir composer lorsqu'il sera seul à bord de son navire.



Ce qui impressionne d'emblée, c'est le nombre de manipulations à faire, de cordes à tirer, de manivelles à tourner pour que ce bateau avance, aille à bâbord ou à tribord.

Actuellement en entrainement avec quatre membres d'équipage, ils répètent des manœuvres de base que Charles Caudrelier devra effectuer lors de la course et qui lui prendront deux fois plus de temps.

"Pour tourner avec le bon angle de vent, il faut changer de voile, explique Charles Caudrelier. La plus grande du bateau, qui pèse plus de 100 kilos, doit être hissée le long des 37 mètres de mât. Une fois envoyée en haut, il faut la tendre vers le bas, puis la dérouler. Tout ça, en solitaire, c’est 40 minutes d’effort intense. Ce qui, avec l'équipage, est fait en 5 minutes."

Ne pas dormir pendant la course ? Une légende

La mer se calme, direction le poste de pilotage avec une vue imprenable. C'est le lieu de vie du pilote, l'endroit dans lequel il passera la majeure partie de son temps : "Le bateau a beau être immense, moi mon terrain de jeu fait 3 mètres carrés. Toute la vie se passe là, je vais y passer 99% du temps, à dormir, manger, et régler le bateau."



Un cockpit dans lequel Charles Caudrelier dormira près de ses écoutes, afin d'être plus réactif en cas de nécessité. Récupérer de la fatigue qui s'accumule est un élément difficile à gérer pour les pilotes. "C’est quand même le seul sport au monde où vous allez dormir pendant que vous êtes en épreuve. Nadal, lui, ne dort pas pendant un match ! Nous oui !" souligne le skipper.





S'il n'existe pas vraiment de préparation au manque de sommeil, c'est essentiel de savoir se détacher du bateau et se reposer.



Quant à ceux qui prétendent ne pas dormir sur la course, "c’est une légende, que certains vieux coureurs essaient de faire croire aux jeunes pour qu’ils fassent des bêtises à cause de la fatigue. Quand on ne dort pas, on devient fou. Il faut dormir, c’est la clé du solitaire".

La révolution des bateaux volants

Depuis 5 ans, les bateaux embarquent sur la course des technologies de plus en plus poussées. Jusqu'à permettre aux géants des mers de flotter au dessus de l'eau grâce à des ailettes appelées "appendices". Une véritable révolution qui leur permet d'atteindre des vitesses inimaginables il y a encore quelques temps. À 40 nœuds, soit l'équivalent de 150 km/h sur terre, le trimaran n'est qu'à 80% de sa vitesse.



Le maxi Edmond de Rothschild était l'un des premiers à bénéficier de cet équipement, grâce à la détermination de la Gitana Team. "Il se sont dit, s'il y a des bateaux qui volent sur la Coupe de l’America, entre deux bouées, sur des mers plates, sur des régates qui durent 20 minutes, nous on va le faire au large, dans la mer. Il y a 4 ou 5 ans, peu de gens y croyaient. Pourtant aujourd’hui, c’est une évidence." Charles Caudrelier apprécie de pouvoir naviguer sur un bateau avec de telles performances. Une sensation "magique", d'après le navigateur.



Aujourd'hui, il aimerait voir son écurie récompensée de ses prouesses. "Cette équipe a osé, elle a pris un coup d’avance, j’aimerais beaucoup lui offrir cette victoire [...] Maintenant la concurrence est rude et les équipes en face sont là pour gagner aussi. Donc on y va avec humilité."





