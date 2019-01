publié le 29/10/2018 à 14:00

Lundi 24 novembre 1986, le navigateur finistérien Philippe Poupon et son trimaran "Fleury Michon VIII" remportent la 3e édition de la Route du Rhum. Philippe Poupon a alors 32 ans et une fille née six mois plus tôt, Morgane. 32 ans plus tard, cette même Morgane va s’élancer à l’assaut de l’Atlantique sur son voilier "Fleury Michon bio", engagé parmi les 53 inscrits de la Class40, les monocoques de 12 mètres.



"Quel bonheur d’avoir le même sponsor que mon père, se réjouit celle dont le prénom signifie en breton 'qui vient de la mer'. Ensemble, ils avaient écrit une très belle histoire du Rhum. J’espère en être digne".

Morgane Ursault-Poupon et la mer, c’est une longue et belle histoire de passion, d’amour. Très tôt, elle a sillonné les océans du globe. Dès 4 ans, elle a navigué avec son père. Depuis, et après avoir enquillé plus de 50.000 milles en mer et passé 10 fois le Cap-Horn, elle a fait de sa passion un métier, elle qui est diplômée en gestion et maîtrise de l’eau et spécialisée en développement durable.

Aujourd’hui, "la fille de" se sent prête à relever le défi. "Mais attention, je n’ai aucune ambition de victoire. Mon but est avant tout d’arriver de l’autre côté. Cette course, c’est de toute façon un Graal, un rêve, un symbole. Pour moi, c’est le début de ma grande aventure dans la course au large. Je suis passionnée et je fais tout pour y arriver".



Sur son monocoque, la jeune Bretonne prend aussi cette course "comme un test avant, je l’espère, une participation au Vendée Globe 2024. Mais avant toute chose, je me sens prête pour cette traversée même si c’est ma première course au large en solitaire", ajoute celle qui a découvert la catégorie Class40, il y a seulement un an.

Audrey Pulvar pour marraine

"J’ai beaucoup navigué sur des voiliers de croisières. Là, je vais me retrouver sur une embarcation sportive, performante mais aussi très spartiate. Alors, finir cette course serait déjà pour moi une très belle aventure", conclu la digne héritière du "maître Philou". Mais la Bretonne au large sourire et au caractère bien trempé assure aussi que cette Route du Rhum c’est aussi et avant tout son défi, un défi sportif et humain où elle aura à cœur de parler de ses valeurs écologiques et de protection de l’environnement.



C’est ainsi qu’Audrey Pulvar, présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme, est la marraine de la navigatrice et du bateau. "Je suis très heureuse et fière qu’Audrey soit la marraine de mon projet. Nous avons besoin d’un sursaut écologique à toutes les échelles. La Route du Rhum est un formidable vecteur d’espoir et d’action".