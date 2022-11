Route du Rhum 2022 : pourquoi les records pourraient tomber avec le nouveau départ

Le record de la Route du Rhum est depuis l'édition 2018 la propriété de Francis Joyon : 7 jours, 14 heures, 21 minutes et 47 secondes. Mais avec les nouveaux trimarans géants et une météo plus favorable que celle prévue si le départ avait été donné dimanche 6 novembre, les prévisions semblent confirmer que ce record pourrait tomber.



"En partant dimanche, l’espoir de battre le record était réduit car les conditions étaient vraiment très fortes, explique Morgan Lagravière, de la cellule de routage de Charles Caudrelier. Avec le report du départ à mercredi (9 novembre à 14h15, ndlr), la situation change clairement et les temps de course nous indiquent une traversée possible en un peu moins de 6 jours.



Chez les trimarans de 50 pieds, les Ocean Fifty, les prévisions font elles aussi état d’une traversée plus rapide et qui pourrait se faire en 10 jours, battant ainsi le record de Erwan Le Roux établi en 2014 : 11 jours, 5 heures, 13 minutes et 55 secondes.

Records fragiles

En Imoca aussi, le record détenu depuis 2014 par François Gabart (12 jours, 4 heures, 38 minutes et 55 secondes) semble fragile. Car à l’époque, son monocoque n’était pas équipé de foils. Dans cette catégorie, les routeurs estiment un temps de course de moins de 11 jours avec une trajectoire directe.



Enfin en Class40, le record détenu par Yoann Richomme depuis 4 ans (16 jours, 3 heures, 22 minutes et 44 secondes) a de forte chance lui aussi d’être battu à Pointe-à-Pitre puisque les Class40 pourraient boucler la course en 14 ou 15 jours.

